Hulkenberg: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Sebastian Vettel'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla Bahreyn'de Aston Martin AMR22'nin direksiyonuna geçen Hulkenberg, yeni nesil araçları ilk kez cuma günkü ilk antrenman seansında sürmüştü.

Alman pilot araca çok iyi adapte oldu ve sıralama turlarında Lance Stroll'ü geride bırakmayı başardı.

Vettel'in COVID-19 testi tekrar pozitif çıktığı için Suudi Arabistan GP'de de yine Hulkenberg piste çıkacak ve Alman pilot hafta sonu konusunda epey iyimser.

Hulkenberg, "Suudi Arabistan GP'de yarışmak bana, geçen hafta sonu Bahreyn'de AMR22 ile ilk kez sürüş yaptıktan sonra, gelişme ve araç anlayışımı daha da ileri taşıma fırsatı verecek."

"Ayrıca bu hafta başında simülatörde yaptığım çalışmalar bana biraz daha fikir verdi ve hem akıcı hem de hızlı olan bu piste hazırlanmama yardım etti."

"Sebastian'a hızlı bir iyileşme süreci diliyorum. Fakat bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum ve bu hafta sonu tüm takım için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Lance Stroll ise bu hafta sonu karşılarına çıkan tüm fırsatlardan faydalanmalarını ümit ediyor.

"Geçen yıl Suudi Arabistan'da yarışmak büyük bir bilinmeyendi. Şimdi ilk yarıştan öğrendiklerimizi baz alıp, bu sezonki yarışa uygulayabiliriz."

"Cidde pisti takvimdeki en uzun ve en hızlı cadde pisti. Bu durum işleri biraz zorlaştırıyor."

"Geçen yılki yarışta birden fazla olay ve duraksama vardı. Bu yüzden herhangi bir fırsattan faydalanmak adına tetikte olmamız lazım."

Lance Stroll, Aston Martin, walks the track with members of his team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images