Hulkenberg: "Eifel GP'sinde geri dönmek, Silverstone'a göre daha çılgınca"

Cumartesi sabahı Lance Stroll'ün kendisini iyi hissetmemesi ile beraber takım, Hulkenberg ile iletişime geçti.

Alman pilot hızlı bir şekilde piste gelmiş olsa da, üçüncü antrenman seansında yer alamadı.

FIA'nın hızlı bir şekilde sıralamalar için onay vermesinin ardından Hulkenberg, araca kısa zamanda adapte olmakta sorun yaşadı ve pek çok kez blokaj yaşadı.

Alman pilot seansı 20. ve son sırada tamamlamış olsa da, Williams pilotu Nicholas Latifi ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in sadece 0.2 saniye arkasındaydı.

Hulkenberg, her ne kadar Britanya GP'si hafta sonunda COVID testi pozitif çıkan Sergio Perez'in yerine yarışmış olsa da, takıma daha erken katılma fırsatı yakalamıştı.

Çıktığı ikinci yarış olan 70. Yıl Dönümü GP'sinde ise sıralamaları üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Sky F1'a konuşan Hulkenberg şunları söyledi: "Bir önceki duruma göre kesinlikle daha delice ve daha çılgıncaydı. O sırada Köln'deydim, buraya (Nürburgring) bir saat uzaklıkta. Her ne olursa olsun öğleden sonra buraya gelip RTL'de yorumculuk yapacaktım zaten."

"Saat sabah 11'de ise bir arkadaşımla oturup kahve içerken Otmar (Szafnauer) aradı ve bana 'Hulkenberg çabuk ol, burada sana ihtiyacımız var.' dedi. Ben de araca atlayıp buraya geldim."

"Ve şu anda da buradayım, neler olduğunu gördük. Tabii ki de anında olması bakımından buna 'Dönüş 2.0' diyebiliriz."

Hulkenberg, en son Ağustos'taki 70. Yıl Dönümü GP'sinde sürdüğü RP20'nin, o zamandan bu yana değiştiğini söyledi.

"Araç Silverstone'a göre oldukça farklı hissettirdi, her ne kadar tamamen farklı bir pist olsa da. Araç da ilerleme var, teknik taraflarda olan bir takım değişiklikler var ve bunlar, sürücüye çok farklı hissiyatlar veriyor."

"Bu yüzden bunlara biraz alışmam ve tekrardan rahatımı yakalamam gerekti. Ve tabii ki de bunu dört turda yapmak zor değildi. Ancak genel olarak, her ne kadar yarışa son sıradan başlayacak olsak da, ortaya koyduğumuz turlardan gayet memnunum."

"Bu, hâlâ yarının çok zor geçeceği ve büyük bir zorluk yaşayacağımız anlamına geliyor. Ancak elimizden geleni yapacağız. Tabii ki de deneyime sahibim, dört turu cebe koyduk. Bunlar etkisini gösterecek, yarın yarışa çıkıp ne yapacağımızı da göreceğiz."