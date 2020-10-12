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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Hulkenberg, Eifel GP'nin startında yanlış motor modundaymış

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Hulkenberg, Eifel GP'nin startında yanlış motor modundaymış
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Nico Hulkenberg, Eifel Grand Prix'sinde yanlış yaptığı tek şeyin, aracını startta yanlış motor moduna almak olduğunu söyledi.

Alman pilot, Cuma akşamı hastalandığı için kendini iyi hissetmeyen Lance Stroll'ün yerine yarışmak için son dakikada piste çağrıldı.

Cumartesi sabahı Almanya'da arkadaşlarıyla kahve içtiği sırada Racing Point'ten telefon alan Hulkenberg, hızlı bir şekilde piste geldi ve aracı sadece sıralamalarda sürme fırsatı yakaladı. 

Aracı sürmemiş olması, onun sıralamalarda sonuncu olmasına neden olsa da, yarışta kaostan uzak durarak sıralar kazandı ve yarışı sekizinci sırada tamamladı.

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Yarış sonrasında konuşan Hulkenberg, yaptığı tek hatanın yarış startında aracı yanlış motor moduna almak olduğunu söyledi. 

Kalkıştan sonra yaptığı değişikliklerin neler olduğu ve bunların normal olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Hulkenberg, Sky'a verdiği yanıtta şunları söyledi: "Yok, pek de normal değil. Yanlış motor modundaydım."

"Normalde lastik ısıttıktan sonra, belirli bir pozisyonu seçersiniz, sadece de iki tane pozisyon vardı. Ve lastikleri ısıttıktan sonra sadece bir tane pozisyon seçtim, bu yüzden de enerji olmayan motor modundaydım."

"Bunun farkına vardım ve hemen düzeltmeye çalıştım. Bana bir şeye mâl olmadı, ama sadece iyi bir çıkış alamadım, iyi bir çekiş olmadı."

Bu hataya rağmen Hulkenberg, kaos dolu geçen yarışta bu kaostan olgun bir şekilde uzak durdu ve bunun üzerine güzel geçişler yaptı.

Yarış hakkında konuşan Hulkenberg "Pek çok sürücü çok fazla blokaj yaptı. Yarış öncesinde beladan uzak duracağımı ve sadece geride duracağımı söyledim."

"Tabii ki de ilk turun sonunda, daha yarış başlamadan, yarış dışı kalmak istemezsiniz. Çünkü altımızda iyi bir araç olduğunu biliyorduk ve bu yüzden hep dikkatli olmam gerekti."

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Eifel GP, Sergio Perez'in Silverstone'da koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında takım adına yarışan Hulkenberg'in Racing Point ile çıktığı üçüncü yarış olurken Alman pilot, takım ile olan geleceğinden emin değil.

Hulkenberg şunları söyledi: "Buradan itibaren ne olur bilmiyorum. Sanırım bir şekilde her zaman hazır olmalısınız. Biraz hazırlanmak için zaman olması ve hafta sonuna daha erken başlamak daha güzel olabilir."

Kendisinin her yarışta takım ile beraber olup, ihtiyaç duyulması durumunda anında koltuğa oturacak olması hakkındaki düşünceleri sorulan Hulkenberg "Pek emin değilim, eğer gerçek bir yarış yoksa belki evet, belki hayır. Belki bunu biraz daha detaylı bir şekilde düşünmeliyiz. Göreceğiz." dedi. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Nico Hulkenberg
Editör Jonathan Noble

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