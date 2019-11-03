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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Hulkenberg, DTM'e geçmeye hazırlanıyor

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Hulkenberg, DTM'e geçmeye hazırlanıyor
Ekleyen:
3 Kas 2019 17:09

Nico Hulkenberg, 2020 yılı için BMW'den gelen DTM'de yarışma teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.

Nico Hulkenberg'in önümüzdeki hafta resmi bir açıklama yapması bekleniyor ve bu açıklamada Hulkenberg'in gelecek sezon Formula 1'de yer almayacağını resmen duyurması bekleniyor.

Formula 1'de dokuz yıl mücadele eden Hulkenberg, toplamda 509 puan topladı ve 94 kez ilk ona girdi.

Alman sürücünün en iyi sezonu 2018'di ve o yılı da ilk üç takımın altı pilotunun gerisinde yedinci olmuştu.

Şimdiye kadar hiç podyum alamayan Hulkenberg, sezon sonunda Renault'daki koltuğunu Esteban Ocon'a kaybedecek ve elinde yarışabileceği herhangi bir seçenek yok.

Alfa Romeo'ya geçiş seçenekler arasındaydı ancak İtalyan ekip, Ferrari destekli Antonio Giovinazzi ile yeni sözleşme imzalama kararı almış gibi görünüyor. Bu konudaki resmi açıklama da önümüzdeki birkaç gün içerinde yapılması bekleniyor.

Nico Hulkenberg, F1'den ayrılmasının ardından BMW ile DTM'e geçme kararı almış gibi görünüyor.

Bununla birlikte Alman pilot, BMW ile burada yarışmanın yanı sıra, Formula 1'de test veya üçüncü pilotluk görevi üstlenebilir.

Hulkenberg böylelikle Formula 1'den tamamen kopmamış olacak ve aynı zamanda rekabetçi bir seride formunu da koruyacak.

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Liste

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
2/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team
3/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, precede Lance Stroll, Racing Point RP19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, precede Lance Stroll, Racing Point RP19
4/13

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team
5/13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
6/13

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
7/13

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
8/13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, durante la drivers parade

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, durante la drivers parade
9/13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
10/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
11/13

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM

Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
12/13

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Gerhard Berger, Presidente ITR, Jens Marquardt, Direttore BMW Motorsport

Gerhard Berger, Presidente ITR, Jens Marquardt, Direttore BMW Motorsport
13/13

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Lokasyon Circuit of the Americas
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Roberto Chinchero

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