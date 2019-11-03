Hulkenberg, DTM'e geçmeye hazırlanıyor
Nico Hulkenberg, 2020 yılı için BMW'den gelen DTM'de yarışma teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.
Nico Hulkenberg'in önümüzdeki hafta resmi bir açıklama yapması bekleniyor ve bu açıklamada Hulkenberg'in gelecek sezon Formula 1'de yer almayacağını resmen duyurması bekleniyor.
Formula 1'de dokuz yıl mücadele eden Hulkenberg, toplamda 509 puan topladı ve 94 kez ilk ona girdi.
Alman sürücünün en iyi sezonu 2018'di ve o yılı da ilk üç takımın altı pilotunun gerisinde yedinci olmuştu.
Şimdiye kadar hiç podyum alamayan Hulkenberg, sezon sonunda Renault'daki koltuğunu Esteban Ocon'a kaybedecek ve elinde yarışabileceği herhangi bir seçenek yok.
Alfa Romeo'ya geçiş seçenekler arasındaydı ancak İtalyan ekip, Ferrari destekli Antonio Giovinazzi ile yeni sözleşme imzalama kararı almış gibi görünüyor. Bu konudaki resmi açıklama da önümüzdeki birkaç gün içerinde yapılması bekleniyor.
Nico Hulkenberg, F1'den ayrılmasının ardından BMW ile DTM'e geçme kararı almış gibi görünüyor.
Bununla birlikte Alman pilot, BMW ile burada yarışmanın yanı sıra, Formula 1'de test veya üçüncü pilotluk görevi üstlenebilir.
Hulkenberg böylelikle Formula 1'den tamamen kopmamış olacak ve aynı zamanda rekabetçi bir seride formunu da koruyacak.
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, precede Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, durante la drivers parade
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Marco Wittmann, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Bruno Spengler, BMW Team RMG, BMW M4 DTM
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Gerhard Berger, Presidente ITR, Jens Marquardt, Direttore BMW Motorsport
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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Bu Haber Hakkında
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|Birleşik Devletler GP
|Lokasyon
|Circuit of the Americas
|Pilotlar
|Nico Hulkenberg Şimdi al
|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Roberto Chinchero
Hulkenberg, DTM'e geçmeye hazırlanıyor
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