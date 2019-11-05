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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Hulkenberg, DTM'e geçeceği haberlerine "gülüyor"

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Hulkenberg, DTM'e geçeceği haberlerine "gülüyor"
5 Kas 2019 10:41

Nico Hulkenberg, BMW ile 2020'de DTM'de yarışacağı yönündeki iddialara sadece "güldüğünü" söyledi.

Renault'daki koltuğunu Esteban Ocon'a bırakacak olan Nico Hulkenberg'in geleceğiyle ilgili söylentiler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Alman pilotun BMW'den gelen DTM'e geçme teklifini kabul ettiği ve bu hafta içerisinde resmi açıklamayı yapacağı iddia edilmişti.

Yarıştan sonra Hulkenberg'e sorulan sorular arasında bu da vardı.

Hulkenberg, bu konuda nasıl bir yorum yapacağı sorusuna, "Bu haberler doğru değil. Şahsen böyle söylentiler beni çok eğlendiriyor!"

"Söyleyebileceğim tek şey bundan o kadar emin olmayın. Salı günü inanın bana duyuru falan olmayacak."

"Bu konuda kimseyle görüşmedim. Sadece avukatlarımla iletişim kuruyorum." yanıtını verdi.

Hulkenberg daha sonra bu konuda bir tweet de attı.

 

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