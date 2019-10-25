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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Dördüncü olma ihtimalimiz artık çok az"

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Hulkenberg: "Dördüncü olma ihtimalimiz artık çok az"
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 08:36

Nico Hulkenberg, Japonya'da elde etikleri puanları silinmesinin ardından şampiyonada dördüncü olabileceklerine pek inanmıyor.

Renault, Japonya'da iyi puanlar almasına rağmen kurallara uymadığı gerekçesiyle kazandığı tüm puanları kaybetti.

Nico Hulkenberg, kaybettikleri bu puanlar sonrasında dördüncü olma ihtimallerinin azaldığını kabul etti.

"Şansın azaldığını düşünüyorum. Çünkü 50 puan gerideyiz ki, bu çok fazla. McLaren'ın hızla ilgili herhangi bir sorunu yok, bu yüzden önlerine geçmek çok zor olacak. Bence sadece işimize odaklanmamız ve araçtan maksimumu almaya odaklanmamız gerekiyor."

Bununla birlikte Alman pilot, son yarışlarda performanslarını arttırdıklarını düşünüyor.

"Son birkaç yarışta sonuçlar tekrar yükselmeye başladı, direksiyon başında daha rahat hissettim, hem sıralamalarda hem de yarışta kendime daha güvenerek sürdüm. Yani her şey oldukça iyi gidiyor. Tabii ki, aynı seviyede çalışmaya devam etmek ve kalan dört yarışta iyi sonuçlar almak çok önemli."

"Bana göre Suzuka'da gerçekten iyiydik, ancak en iyi sıralama performansını gösteremedik. Bu yüzden yarışta öne geçmek zordu. Fakat, Daniel'in yaptığı gibi alternatif stratejilerde oldukça iyiydik."

"Bence bu durumu açıklamak zor. Bu kısmen daha başarılı ayarlardan ötürüydü, daha rahat sürmemizi sağlayacak ayarları bulduk."

Geleceğiyle ilgili soruya Hulkenberg, "Dürüst olmak gerekirse, henüz bir haber yok. Görüşme süreci devam ediyor ve düşündüğümden daha uzun sürdüğü için sabırlı olmam gerekiyor."

"Herhangi bir tahmin yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Kariyerimin başlangıcında, 2010'dan sonra bir yıl kenarda kalmıştım. Ama şimdi sona doğru gelirken aynı şeyin tekrarlanacağından şüpheliyim. Formula 1'de her şey oluyor, bazen bir sebepten ötürü olaylar çok hızlı şekilde gelişebiliyor. Ancak onları öngörmek mümkün değil" yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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