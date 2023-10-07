Hulkenberg: "Doğru ayarları bulamadık"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Katar'da doğru ayarları bulamadıklarını söylüyor.
Nico Hulkenberg aslında Katar'daki sıralama turlarında Q3'e girmek istiyordu ancak Haas pilotu 15. sırayı alarak bu hedefi nispeten büyük bir farkla kaçırdı.
Alman pilot, antrenmanlarda elde ettiği yedincilikle iyi görünüyordu fakat öğleden sonra aynı formu sürdüremedi.
Sky'a verdiği bir röportajda Hulkenberg, "Denge sorunları nedeniyle yeterince hızlı olamadığımız yoğun bir sıralama turları oldu."
"Sprint formatı nedeniyle çok az zamanımız vardı ve benim için doğru ayarları bulamadık."
"Bugün biraz daha fazlasını bekliyorduk."
"Ancak Q2'de yeterince iyi değildik. Diğerlerine kıyasla yeterli hız bulamadık."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Yine de hafta sonunun kalanı için aslında iyi bir ruh halindeyim, iyimserim. Bu pisti çok seviyorum, harika bir akışı var."
"Burada sürüş yapmak eğlenceli çünkü pist çok hızlı, bu yüzden -yarın- daha fazlasını bekliyorum." dedi.
Sprint'tan ne beklediği sorusuna ise Hulkenberg, "Farklı koşullarda geçecek; sıralama turlarında hava çok daha sıcak olacak. Sürprizler olabilir, bu yüzden her şeye hazır olmak ve hızlı tepki vermek önemli. cevabını verdi.
Kevin Magnussen ise 19. olduğu günün ardından epey üzgündü.
Magnussen şöyle konuştu: "Benim için yeni bir pist ve öğrenmesi umduğumdan biraz daha zor oldu. Pist oldukça hızlı ve daha önce yarışmadığım için alışmam biraz zaman aldı."
"Bu yüzden bulmam gereken çok tur zamanı var. Önümüzde hâlâ uzun bir hafta sonu var ve elbette 19. sıra nedeniyle hayal kırıklığına uğradık ancak bir sonraki seansta daha iyi olmaya çalışacağız"
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