Hulkenberg: "Daha iyisini yapabilirdik"

Haas pilotu, Miami GP'de gerçekleşen sprint sıralama seansında son bölüme kalmayı başararak 10. sırayı elde etti.

Seansın ardından verdiği demeçte Hulkenberg, elde ettikleri sonuçtan memnun olsa da daha iyisini yapabileceklerini dile getirdi.

"İyi bir seanstı ama geriye dönüp baktığımda belki biraz daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum."

"Belki yedinciliği alabilirdik."

"14 ile 15. viraj arasındaki şikanda aracı kerbe komik bir şekilde çarptım, muhtemelen bu noktada 0.1 saniye kadar kaybettim."

"Bu konuda biraz sinirliyim ama bunun dışında her şey çok iyiydi. Q1'de elenmediğim için gerçekten şanslıyım çünkü pek temiz turlar atmamıştım."

Cumartesi günü gerçekleşecek olan sprint yarışından beklentileri sorulduğunda ise Hulkenberg, şu yanıtı verdi: "Bence sprint zor olacak çünkü bildiğiniz gibi sadece ilk sekiz puan alıyor."

"Ön tarafta oldukça hızlı araçlar var, bu yüzden puan konusunda pek umutlu değilim."

"Bu bir yarış ama aynı zamanda daha fazla şey öğrenebileceğimiz bir seans olacak. Bu adeta bizim için, ayarlar üzerinde tekrar çalışabileceğimiz genişletilmiş bir antrenman seansı; yani bu hafta sonundaki ikinci serbest antrenmanımız yerine geçebilir."