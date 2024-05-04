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Formula 1 Miami GP

Hulkenberg: "Daha iyisini yapabilirdik"

Nico Hulkenberg, Miami GP sprint sıralama seansının son bölümünde bir hata yaptığını; ancak bu hata haricinde her şeyin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas pilotu, Miami GP'de gerçekleşen sprint sıralama seansında son bölüme kalmayı başararak 10. sırayı elde etti.

Seansın ardından verdiği demeçte Hulkenberg, elde ettikleri sonuçtan memnun olsa da daha iyisini yapabileceklerini dile getirdi.

"İyi bir seanstı ama geriye dönüp baktığımda belki biraz daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum."

"Belki yedinciliği alabilirdik."

"14 ile 15. viraj arasındaki şikanda aracı kerbe komik bir şekilde çarptım, muhtemelen bu noktada 0.1 saniye kadar kaybettim."

"Bu konuda biraz sinirliyim ama bunun dışında her şey çok iyiydi. Q1'de elenmediğim için gerçekten şanslıyım çünkü pek temiz turlar atmamıştım." 

Cumartesi günü gerçekleşecek olan sprint yarışından beklentileri sorulduğunda ise Hulkenberg, şu yanıtı verdi: "Bence sprint zor olacak çünkü bildiğiniz gibi sadece ilk sekiz puan alıyor."

"Ön tarafta oldukça hızlı araçlar var, bu yüzden puan konusunda pek umutlu değilim."

"Bu bir yarış ama aynı zamanda daha fazla şey öğrenebileceğimiz bir seans olacak. Bu adeta bizim için, ayarlar üzerinde tekrar çalışabileceğimiz genişletilmiş bir antrenman seansı; yani bu hafta sonundaki ikinci serbest antrenmanımız yerine geçebilir."

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