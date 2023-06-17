Hulkenberg: "Çılgın bir sıralama seansı oldu"
Kanada'da gerçekleştirilen sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Haas pilotu Nico Hulkenberg, hatasız bir seansı geride bıraktıklarını düşünüyor.
Q3 seansında giderek artması beklenen yağmur nedeniyle turları erken bir şekilde atmak çok önemliydi ve piste ilk sırada çıkan isimlerden biri olan Hulkenberg, bunun avantajını kullandı.
Alman pilot, Q3'teki ikinci turunu bitirip ikinci sıraya çıktıktan hemen sonra kırmızı bayraklar sallandı ve onun arkasındaki kimse ikinci turunu bitiremedi.
Kırmızı bayrak periyodunda ise yağmur devam ettiğinden ve koşullar kötüleştiğinden, kırmızı bayraktan önce atılan dereceler gridi belirledi.
Böylelikle turunu kırmızı bayraklardan birkaç saniye önce atan Hulkenberg, ikinci sırayı aldı ve Haas'ı ilk çizgiye taşıdı. Bu, Haas tarihindeki en iyi grid pozisyonu oldu.
Alman pilot, seansın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Eğlenceliydi, çılgın bir sıralama oldu. Değişken koşullar her zaman çetrefilli oluyor, özellikle de buradaki yüksek hızlı virajlarda ve virajların çıkışlarında yer alan yakın duvarlarla daha da çetrefilli oluyor."
"Pist ıslak başladı, kurudu ve yeniden ıslandı. Bu yüzden sürekli olarak kendinizi ayarlamanız, adapte olmanız gerekiyordu. Takım iyi bir iş yaptı, her şey sorunsuzdu, mutlu ve gururluyum."
"Bu tarz koşullarda lastik kararları için bolca iletişim gerekiyor, sürekli radyoda olmanız gerek. Elbette diğerlerinin neler yaptığına bakıp sonrasında kendiniz için düşünüyorsunuz. Bence bugün değişim noktasını çok iyi yakaladık. Büyük hata yapmadık, sanırım bunun sayesinde şu an burada [2. sırada] duruyorum."
"Elbette ilk çizgide olmak güzel ama yarın koşullar nasıl olacak ve bu pozisyonu ne kadar tutabileceğiz göreceğiz. Her şey yarının kuru bir yarış olacağını gösteriyor. Yani çok farklı olacak."
"Sadece piste çıkıp en iyi ve en sert şekilde yarışmak istiyorum. Umuyorum ki iyi bir sonuç alırız."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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