Hulkenberg: "Büyük hayal kırıklığı"

Hulkenberg, Perez'in Britanya GP öncesindeki COVID testinin pozitif çıkmasının ardından son dakikada yarışması yönünde çağrılmıştı.

Dünkü sıralama turlarını 13. sırada bitiren Hulkenberg, gride çıkmadan önce güç ünitesinde fark edilen sorunun ardından yarışa katılamadı.

Motorsport.com'a konuşan takım sözcüsü, "Güç ünitesini çalıştıramadık. Bunun neden olduğuna dair incelemeler devam ediyor." demişti.

Hulkenberg, yarışın kendisi için bu şekilde bitmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"Evet, gerçekten çok çılgınca değil mi? Nasıl olursa olsun, yaşadığım garip günlerden biri oluyor, ancak benim ve takım için tabii ki de büyük bir hayal kırıklığı."

"Açıkçası her şeyi denediler. Fakat bir çeşit güç ünitesi sorunu vardı. Aracı çalıştırmadık ve piste çıkmayı başaramadık, ki bu açıkça hayal kırıklığı yaratan bir problem. Nedenini araştırıyoruz."

Perez'in yaklaşık yedi ila 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Bundan ötürü de gelecek hafta sonu yine Hulkenberg yarışabilir.

Alman pilot bunu şöyle yorumladı: "Eğer bir hafta daha yarışacaksam, bugün araç hakkında daha fazla bilgi edinmek ve araçla ilgili daha fazla deneyime sahip olmak güzel olurdu. Özellikle yarış şartlarında aracı kullanmak iyi olabilirdi. Elbette bir kayıp oldu, fakat durum bu. Önümüzdeki hafta sonu işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."