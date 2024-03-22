Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"

Hulkenberg geçtiğimiz yıl zaman zaman son bölüme kalmayı başarsa da lastik performansları sebebiyle çok çabuk gerilere düşmeye başlıyordu.

Bu yıl yeni takım patronuyla sezona başlayan Haas geçen yıl yaşadıkları sorunları çözmüşe benziyor.

Hulkenberg, Cidde'de 1 puanın sahibi olurken takım arkadaşı Kevin Magnussen bu puanı almasında yardımcı olmuştu. Magnussen 20 saniye zaman cezası almasına rağmen yarışı iyi bir tempoda götürmüştü.

Avustralya GP hafta sonunun ilk gününün ardından konuşan Hulkenberg, "Yeterince hızlı değildik, biraz daha fazla performans bulmamız gerekiyor."

"Özellikle bir tur boyunca, bugün çok iyi hissetmediğimi düşünüyorum."

"Ama yine de grup birbirine çok yakın. Yani küçük bir fark büyük bir değişiklik yaratabilir."

"Ama her zamanki gibi cuma günü dengeyi, aracı ve lastikleri öğrendim. Şimdi bir şeyleri temizlemeye ve yarın ve pazar günü için daha fazla performans elde etmeye çalışıyoruz." dedi.

Antrenman seanslarında Haas'ın yarış temposunu nasıl gördüğü sorulduğunda Hulkenberg, "Bence iyiydi. Yine herkes birbirine çok yakın ve sıkışık."

"Muhtemelen burada biraz farklı bir tablo var. Bu pistte ön taraf oldukça sınırlı görünüyor, ufalanma biraz söz konusu, bu yüzden bu yıl şimdiye kadar gördüklerimizden biraz farklı." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk iki antrenman seansında bol bol pist dışı ziyaret gördük bu konu kendisine sorulduğunda Hulkenberg, "Bence bugün hava çok sert ve rüzgarlı."

"Bence bu da pisti oldukça tutarsız ve öngörülemez hale getirdi. Demek istediğim, artık çok yüksek hızlı bir pist, bilirsiniz, duvar ve bazı çim şeritlerle pist kenarında şimdi biraz zor bir pist." dedi.

Birkaç takımın zorlanmış gibi göründüğü bu sebeple Avustralya'da daha az endişeli olup olmadıkları sorusuna Hulkenberg, "Bence hâlâ ilk beş takım var ve sonra diğer beş takım var."

"Bence rekabet ettiğimiz ve mücadele ettiğimiz diğer beş takımın da muhtemelen bizim gibi benzer sorunları var."

"Yani hepimiz aynı gemideyiz, daha önce de söylediğim gibi, küçük farklar sıralamalarda ve yarışta büyük farklar yaratabilir, bu yüzden çalışmaya devam etmemiz ve yarın için optimize etmemiz gerekiyor." dedi.

Geçen yıl Ferrari'nin iyi olduğu yarışlarda Haas'ın da iyi olduğu bunun bu yıl bozulup bozulmadığı sorusuna Hulkenberg, "Evet, bugün gerçekten hızlı görünüyorlar."

"Özellikle Charles, biraz farkla, değil mi? Evet, yani, her neyse, bence bu araç, bence geçen yıla göre daha rekabetçi ve Red Bull'a daha yakınlar."

"Bir adım attılar. Biz de bir adım attık. Ama her şey göreceli, değil mi?" dedi.