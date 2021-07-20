Hulkenberg, 2022'nin F1'e dönebilmek için son şansı olduğunu düşünüyor

33 yaşındaki sürücü, 2019 yılında koltuğunu kaybetse de, geçtiğimiz sezon Racing Point'le birlikte birkaç yarışta yedek pilotluk yapmıştı.

Hulkenberg şimdi eşiyle birlikte ilk çocuklarını bekliyor ve Alman sürücü, Enzo Ferrari'nin Formula 1 sürücülerinin baba olduktan sonra yavaşladığını savunan ünlü tahmininin kendisinde bu şekilde işlemeyeceğini söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Hulkenberg, ''Muhteşem Enzo Ferrari ile asla çelişmemelisiniz ancak onun yanıldığını kanıtlamak isterim." şeklinde gülerek bir söylemde bulundu.

Alman pilot sözlerine şu şekilde devam etti: ''Dürüst olmak gerekirse yarışmayı çok özlüyorum ve aktif bir sürücü olarak motor sporlarına çok fazla şey sunabilirim.''

''Verdiğim ara, hayatımı daha sakinleştirdi. Piste çıktığınızda, sürekli olarak üzerinizdeki baskıyı hissediyorsunuz.''

Hulkenberg, bazı takım patronlarıyla görüşmeler içinde olduğunu da ekledi fakat bu takımların hangileri olduğu konusunda sessiz kaldı.

''Bu takımlar Mercedes, Red Bull ve Ferrari.'' diye gülümseyerek konuşan Hulkenberg sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bir fırsat olursa herkes kendisi için çalışabilir. Üst seviye takımlarda benim için bir yer olmadığını düşünmüyorum.''

George Russell'ın Mercedes'e ve Mick Schumacher'in de Alfa Romeo'ya geçmesi beklenmesiyle, 2022 sezonu için Williams ve Haas'ta boş koltuklar olabilir.

Hulkenberg, bu takımlar hakkında soru sorulunca şu ifadeleri kullandı: ''Söylediğim gibi, detaylara girmek istemiyorum.''

''Hâlâ Formula 1'de yerim olduğuna inanıyorum. Eğer bir şeyde iyiyseniz, buna göre ödüllendirilmeniz gerektiğini düşünenlerdenim.''

Alman pilot aynı zamanda, bunun Formula 1'e geri dönebilmek için muhtemelen son şansı olabileceğini de ekledi.

''Fernando Alonso iki yıl boyunca sporda değildi ve sonrasında geri döndü. Ancak o çifte dünya şampiyonu. Bu konuda biraz gerçekçi olmam gerektiğini düşünüyorum.''

''Şu anda spora dönemezsem, Formula 1 defteri benim için kapanır.''

''Birkaç tane IndyCar yarışı izledim ancak Amerika'nın benim ve ailem için bir seçenek olup olmadığını söyleyemem. Ancak açık tekerlekte devam etmek isterim.''