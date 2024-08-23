Hulkenberg: "Bu yıl araca dair tahminlerimiz sürekli yanlış çıkıyor"
Nico Hulkenberg, Haas'ın getirdikleri güncellemelerle araç performansını tahmin etmekte başarısız olduğunu söyledi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Haas, 2024 sezonunun ilk yarısında aldığı 27 puanla şu anda Takımlar Şampiyonası'nda 7. sırada yer alıyor.
Yaz arasının sona ermesiyle bu hafta sonu koşulacak Hollanda Grand Prix'si öncesinde Hulkenberg, takımın sezonun ikinci yarısı için hedeflerinden bahsetti.
Alman pilota göre takım, 7 puan önlerinde yer alan RB takımını geçerek 6. sıraya yükselmeyi hedefleyecek.
Hulkenberg, "Yaz arasından sonra mutlu ve geri dönmeye hazır haldeyim."
"Bu hafta sonu toparlanmak ve kalan on yarışta alabildiğimiz kadar puan almak ve ideal olarak yedinci sırayı garantilemek istiyoruz, elbette altıncı sıra için mücadele etmeyi de hayal ediyoruz ama bu kolay olmayacak; bu ne kadar rekabetçi olacağımıza bağlı. Ancak sezonun geri kalanını gerçekten dört gözle bekliyorum."
"Altıncılık sadece bize bağlı değil, RB takımının neler yaptığına ve gösterecekleri performansa da bağlı. Eğer güçlülerse, bu çok zor olacak; ama değillerse elbette tablo değişmeye müsait olacaktır." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, gridde
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Haas pilotu, takımın geleceği hakkında fazla tahminde bulunmak istemediğini, çünkü sezonun ilk yarısı boyunca bunu yapmakta başarısız olduklarını da ekledi.
"Yaz tatilinden önceki son iki yarışta yeterince rekabetçi olamadık."
"Sanırım Macaristan'daki sıcak hava bize bazı sorunlar yarattı. Genel olarak Macaristan yüksek yere basma kuvvetine sahip bir pist olduğu için sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Spa hakkında pek bir şey söyleyemem, sadece araç orada iyi hissettirmedi. Muhtemelen iyi bir ayar penceresi bulamadık ve baştan sona zorluk yaşadık."
"Aslında ileriye dönük olarak ve bu hafta sonu için daha fazla tahminde bulunmak istemiyorum çünkü bu yıl genellikle yaptığımız tahminler hep yanlış çıktı. Bu yüzden olacakları önceden tahmin etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Burada sadece birkaç tur atmamız ve paketin nasıl bir his verdiğini görmemiz gerekiyor."
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