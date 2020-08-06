Hulkenberg: "Bu hafta sonu yarışamazsam üzüntü verici olur"

Racing Point, Sergio Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nico Hulkenberg'i geçen hafta sonu yarışa çağırmıştı.

Ancak Alman pilot, 13. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından bir debriyaj civatası sorunu nedeniyle yarışa başlayamadı.

Perez bugün itibariyle karantinadan çıktı ve koronavirüs testinin negatif çıkması halinde hafta sonunun kalanında yarışması bekleniyor.

Hulkenberg, bundan ötürü biraz üzgün olduğunu belirtti.

Alman pilot, “Farklı insanlarla, takım patronlarıyla konuşuyorum. Görüşmeler devam ediyor, ancak şu ana kadar söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Umarım birkaç hafta içerisinde her şey netleşecek."

"Adım adım ilerliyorum. Geçen hafta sonu eğlenceliydi, geri dönüşüme olan tepki olumluydu, ama bu gelecekle ilgili görüşmelerimi etkilemiyor."

"Geçen hafta bana bağlı olan her şeyi yaptım. Takım patronları, bu kadar zor koşullarda gerçekleştirilen bir hafta sonunun sonuçlarına bakmasalar da iyi bir sonuç iyi bir reklamdır."

"Özellikle araca alıştıktan ve potansiyelini gördükten sonra keşke bu hafta sonu yarışabilsem... Ama en başından beri sadece yedek bir pilot olarak koltuğa oturduğum açıktı. Yani Sergio, takımın ana pilotu ve döner dönmez hemen direksiyona geçecek." dedi.