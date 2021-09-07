Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Nico Hulkenberg, Mercedes'ten ayrıldıktan sonra Valtteri Bottas'ın bir yıl ara vereceğine düşündüğünü söylüyor.

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 2021  sezonunun ardından Alman üreticiden ayrılacak ve Alfa Romeo'ya geçecek.

Fin pilotun Mercedes'ten ayrılması halinde WRC'ye geçebileceği yönünde iddialar vardı ancak Bottas, Formula 1'de kalmayı seçti.

Bottas'ın Formula 1'de devam etmesi halinde Williams veya Alfa Romeo'ya gitmekten başka seçeneği yoktu.

2022 için Formula 1'e dönmek için çalışmalar yürüten  Nico Hulkenberg, Bottas'ın Mercedes'te geçirdiği zorlu yıllardan sonra bir yıl ara vermesini beklediğini söylüyor.

Hulkenberg şimdilerde ServusTV'de yorumculuk yapıyor ve buradaki açıklamasında şöyle konuştu:  "Görünüşe bakılırsa Valtteri hâlâ başarıya aç ve hâlâ yarışmak istiyor."

"Hamilton'a karşı  Mercedes'te geçirdiği beş yılın ardından bir yıl ara vermek isteseydi bunu tamamen anlardım."

"O, gerçekten saygıyı hak ediyor çünkü dünyanın en iyilerinden birine karşı rekabet etmek kolay değil. Ayrıca geride kalan yıllarda diğer pek çok şeyle de uğraşmak zorunda kaldı."

Fakat Hulkenberg, Bottas'ın ön bölümden arka bölüme yaptığı geçişin hiç de kolay olmayabileceğini düşünüyor.

"Kesinlikle büyük bir fark olacak. Artık en iyi araçta olmayacak, bu yüzden tekrar orta gruba alışması gerekecek. Orada farklı kurallar var.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Önceki haber

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

3 s
2
Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

1 s
3
Formula 1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

1 g
4
Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

5 s
5
World Superbike

Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi

1 g
Son Haberler
Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş
F1

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

1 s
Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
F1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

1 s
Alonso: "Lastiklerle ilgili belirsizlikler, Hollanda GP'de geçişlerin az olmasına yol açtı"
F1

Alonso: "Lastiklerle ilgili belirsizlikler, Hollanda GP'de geçişlerin az olmasına yol açtı"

2 s
Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”
F1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

3 s
Verstappen, Zandvoort'ta uzun yıllar yarışabilmeyi umuyor
F1

Verstappen, Zandvoort'ta uzun yıllar yarışabilmeyi umuyor

3 s
Son Videolar
George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor 01:19
Formula 1
5 s

George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor

#ThinkingForward - Mattia Binotto 18:41
Formula 1
7 s

#ThinkingForward - Mattia Binotto

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı 02:05
Formula 1
9 s

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı

Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı 01:25
Formula 1
6 Eyl 2021

Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı" Hollanda GP
Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Verstappen, Zandvoort'ta uzun yıllar yarışabilmeyi umuyor Hollanda GP
Formula 1

Verstappen, Zandvoort'ta uzun yıllar yarışabilmeyi umuyor

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor! Hollanda GP
Formula 1

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Çok Okunanlar Bugün

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi
World Superbike World Superbike

Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Son Haberler

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Alonso: "Lastiklerle ilgili belirsizlikler, Hollanda GP'de geçişlerin az olmasına yol açtı"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Lastiklerle ilgili belirsizlikler, Hollanda GP'de geçişlerin az olmasına yol açtı"

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.