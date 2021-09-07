Hulkenberg, Bottas'ın bir yıl ara vermesini beklemiş

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 2021 sezonunun ardından Alman üreticiden ayrılacak ve Alfa Romeo'ya geçecek.

Fin pilotun Mercedes'ten ayrılması halinde WRC'ye geçebileceği yönünde iddialar vardı ancak Bottas, Formula 1'de kalmayı seçti.

Bottas'ın Formula 1'de devam etmesi halinde Williams veya Alfa Romeo'ya gitmekten başka seçeneği yoktu.

2022 için Formula 1'e dönmek için çalışmalar yürüten Nico Hulkenberg, Bottas'ın Mercedes'te geçirdiği zorlu yıllardan sonra bir yıl ara vermesini beklediğini söylüyor.

Hulkenberg şimdilerde ServusTV'de yorumculuk yapıyor ve buradaki açıklamasında şöyle konuştu: "Görünüşe bakılırsa Valtteri hâlâ başarıya aç ve hâlâ yarışmak istiyor."

"Hamilton'a karşı Mercedes'te geçirdiği beş yılın ardından bir yıl ara vermek isteseydi bunu tamamen anlardım."

"O, gerçekten saygıyı hak ediyor çünkü dünyanın en iyilerinden birine karşı rekabet etmek kolay değil. Ayrıca geride kalan yıllarda diğer pek çok şeyle de uğraşmak zorunda kaldı."

Fakat Hulkenberg, Bottas'ın ön bölümden arka bölüme yaptığı geçişin hiç de kolay olmayabileceğini düşünüyor.

"Kesinlikle büyük bir fark olacak. Artık en iyi araçta olmayacak, bu yüzden tekrar orta gruba alışması gerekecek. Orada farklı kurallar var.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius