Hulkenberg: "Bir güncelleme getiriyorsanız, çalışması gerekir"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, takımın getirdiği güncellemelerden faydalanamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.
Haas, Amerika GP'ye getirdiği güncelleme ile son yarışlardan önemli puanlarla ayrılmayı umuyordu fakat o günden bu yana bir puan bile alamadılar.
Hal böyle olunca yılı, 2021'den sonra ikinci kez son sırada tamamladılar.
Durum öyle bir hal aldı ki son yarışlarda Magnussen yeni, Hulkenberg eski paketle sürüş yaptı.
Hulkenberg, sezonun son yarışı sonrası hayal kırıklığını şu sözlerle açıkladı: "Yeni ve eski paket arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Küçük farklılıklar var. Geçen hafta sonu yeni paketin düşük yere basma gücü pistinde daha avantajlı olduğunu hissettim."
"Bu hafta sonu Cuma günü sürüş yapmadım ama Cumartesi gününden itibaren kendimi oldukça iyi hissettim."
"Bu sefer de Kevin o kadar mutlu hissetmedi. Yani ikisi de benzer. Fakat bu iyi değil. Bir güncellemenin daha iyi olması ve bazı sorunlarınızı çözmesi gerekir."
"Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla önümüzdeki yıl daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
"Ayağa kalkmamız ve daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor, ki bunun için de çok çalışmamız lazım."
"Daha iyisine ihtiyacımız var."
"Şahsen daha iyisini yapmamızı istiyorum ve bence takımdaki herkes daha iyisini yapmak istiyor. Bu yüzden daha iyi çözümler bulmaya çalışmalıyız."
Hulkenberg aslında sorunların sezon başından itibaren var olduğunu söyledi.
"Sezon başında böyle olacağına dair işaretler vardı fakat o dönem bununla baş edebildik çünkü diğer takımlar da zorlanıyordu."
"Sonra onlar toparlanıp bazı adımlar atınca, işte o zaman bunun bedelini ödemeye başladık."
"Sezonun son kısmı ya da ikinci yarısı gerçekten zor geçti. Sanırım Singapur'da bir ya da iki puan kazanma fırsatım oldu, onu da yanlış strateji kararıyla kaçırdık."
"Bunun dışında hiçbir zaman bunu yapacak tempomuz olmadı. Çok sayıda araç yarış dışı kaldığında bile çok uzaktaydık. Yani elbette harika değil. İşte bu yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyor."
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