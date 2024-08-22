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Formula 1 Hollanda GP

Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Nico Hulkenberg geçtiğimiz günlerde Andreas Seidl ve Oliver Hoffman'ın Audi'den ayrılmasıyla 'şok olduğunu' açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Andreas Seidl, CEO, Kick Sauber F1 Team, and Beat Zehnder, Sporting Director, Stake F1 Team Kick Sauber

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Andreas Seidl, CEO, Kick Sauber F1 Team, and Beat Zehnder, Sporting Director, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mattia Binotto ve Jonathan Wheatley'nin Audi'ye katılacağının doğrulanmasının ardından Audi'de sürücü olarak görev yapacağı teyit edilen Nico Hulkenberg, bu duruma şaşkınlıkla tepki gösterdi.

Zandvoort'ta kendisine Audi'deki gelişmeler sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Sürpriz olan şey takımdaki strateji değişikliğiydi."

"Çünkü Seidl ve Hoffman ayrılması beklenmedik ve büyük bir haberdi!"

Hulkenberg, Audi'nin kendisine Seidl ve Hoffman'ın ayrılarak Binotto ve Wheatley'nin geleceğini bizzat bildirdiğini söyledi.

"Gernot Döllner tarafından bilgilendirildim. Beni aradı ve durumu bildirdi."

Binotto'ya Audi'de yönetici pozisyonu verilecek ve halen Red Bull'da sportif direktör olarak görev yapan Wheatley takım patronu olacak.

Hulkenberg, bu konuda şunları söyledi: "Bence Wheatley çok yetenekli ve nitelikli bir adam."

"Red Bull'dan geliyor ve son birkaç yıldır çok baskın olan bir takımdan çok fazla bilgi birikimine sahip. Bu yüzden takıma ve projeye güçlü bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"Binotto ile halihazırda telefon görüşmesi yaptık. Açıkçası mevcut durumu ve tüm farklı departmanları anlaması gerekiyor. Yani bu bir süreç olacak."

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