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Hulkenberg: "Benim için sezonun en iyi sıralama seansıydı"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, elde ettiği sonuçtan dolayı çok mutlu.

Kemal Şengül
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Alman pilot bir ara üçüncülüğe kadar çıktığı sıralama turlarında, dikkat çekici bir performans sergilemeyi başardı.

Sonunda sekizinci sıraya kadar geriledi fakat Pierre Gasly'nin cezasıyla yedinci sıradan başlayacak.

Hulkenberg, "Benim açımdan bu yılki en iyi sıralama turlarıydı. Temizdi ve kendi açımdan iyi bir iş çıkardım."

"Kısa süreliğine üçüncü sıraya çıktım çünkü diğerleri henüz o noktada turlarını tamamlamamıştı."

"Yine de bu sonuç bile benim için gayet iyi. Üçüncülüğün benim için gerçekçi olmadığını biliyordum fakat yine de çok mutluyum."

"Bence gayet temiz ve sorunsuz bir sıralama turları geçirdik. Alabileceğimiz her şeyi aldığımızı hissediyorum."

"Ayrıca bunun kolay bir seans olmadığını da söylemek gerek. Buna rağmen hata yapmadık ve tüm turlar çok güzeldi."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence yarışa başlamak için çok iyi bir pozisyondayız. Pist pozisyonu Barselona'da oldukça değerli, bu yüzden durumdan memnunum."

"Tabii ki kolay bir yarış olmayacak çünkü lastikler çok fazla aşınacak. Dolayısıyla kartlarımızı iyi oynamamız gerekiyor, ancak araç performans anlamında iyi bir seviyede ve orta grupta kesinlikle rekabetçi olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Diğer tarafta Kevin Magnussen ilk bölümde elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

"Hayal kırıklığı yaşıyorum. Diğer araç neyin mümkün olduğunu gösterdi... Maalesef bu hafta sonu doğru şeyleri yapamadık."

"Gridin bu kadar yakın olduğu bir ortamda, o aralığı kaçırdığınızda pahalıya patlıyor. Nico daha yüksek yere basma gücü ayarına geçti ve iyi çalışıyor gibi görünüyordu, bu yüzden takım takımın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Ne yazık ki yarın 17. başlıyoruz fakat tekrar deneyeceğiz ve umarım araç ayarlarının karşılığını yarışta alırız."

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