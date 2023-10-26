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Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Amerika Grand Prix’sinde Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in taban plakasının fazla aşınmasından dolayı diskalifiye edilmesinin ardından tartışmalar devam ediyor. Albon, Norris ve Hulkenberg, konuya dair fikirlerini açıklayarak FIA’yı yarışlardan sonra araçları kontrol etme kurallarını değiştirmeye davet etti.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Charles Leclerc, FIA’nın tabanda bulunan tahta plakalarının aşınmasını sınırlayan kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Amerika Grand Prix’sinden diskalifiye edilmişti.

Yarış sonunda yalnızca ilk dört takımdan birer aracın kontrol edilmesi tartışmalara yol açtı. FIA’nın kontrolleri sonrasında Max Verstappen ve Lando Norris’in araçlarının ihlalde bulunmadığı kararı verilmişti.

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Meksika Grand Prix’si öncesinde yaptığı açıklamada, aynı yarışda kendisinin de diskalifiye edilme ihtimalinin olduğunu söyledi. 

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı,

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı,

FIA basın toplantısında Hulkenberg, şu açıklamalarda bulundu: “Ben de taban plakası aşınma kurallarını ihlal etmiş olabilirim, bunu hiçbirimiz bilemeyeceğiz.”

“Bu nesil araçlar için yükseklik ayarları kritik önemde. Aracı ne kadar alçaltırsanız o kadar yere basma kuvveti elde ediyorsunuz.”

“Bu sürekli yaşadığımız bir zorluk ve doğru ayarı bulmamız gerekiyor. Austin’deki pistin tümsekleri ve oldukça agresif şekilde kullanabileceğiniz kerbleri ile özel bir pist olduğunu düşünüyorum.”

“Böyle bir pistte tabandaki tahta plakayı fazlasıyla yıpratmış oluyorsunuz. Belki de bu piste başka bir perspektiften bakmamız gerekiyordur, bilmiyorum.”

Konu üzerine açıklama yapan McLaren pilotu Lando Norris, diskalifiyelere şaşırdığını söyledi.

Diğer araçların FIA tarafından neden kontrol edilmediğini sorguladığını belirten İngiliz pilot, şu açıklamalarda bulundu: “Daha fazla aracın kontrol edilmesini isterdim. Gridin tamamını kontrol etmeleri gerekirdi.”

“Elbette bu cezalar bir gün sizi bulabilir. Kontrollere benim aracımdan başladılar. Araçlarımızın birbirinden farklı olması pek olası değildi ve zaten FIA araçlarımızdan birini kontrol ederek görevini yaptı.”

Lando Norris, McLaren MCL60, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Williams pilotu Alex Albon ise FIA’nın yarışlardan sonra, takımdaki bir araç kural ihlali yapıyorsa diğer aracın da kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurallara farklı bir bakış açısı getiren Albon, şu açıklamalarda bulundu: “Sprint haftalarında takımların araç yüksekliğini ayarlamak için veri ve bilgiyi elde etmeleri çok zor. Sadece bir antrenman seansıyla aracı ayarlamak takımları zorluyor çünkü ideal ayarı bulmak için zaman kalmıyor.”

“Ayrıca her yarışta her aracı kontrol etmeleri gerektiğini söylemiyorum. Ama bir takımda bir pilot aracından dolayı diskalifiye ediliyorsa, o pilotun takım arkadaşının aracının da kuralları ihlal etme ihtimali çok yüksek.”

“FIA’nın birkaç aracı daha kontrol etmesinin ne kadar zaman alacağını bilmiyorum ama fazla uzun süreceğini zannetmiyorum.”

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