Hulkenberg: "Beklediğimizden daha iyiyiz"

Haas pilotları, zorlu geçen birkaç yarışın ardından Brezilya'daki sıralama turlarında iyi göründüler.

Seansı 11. sırada tamamlayan Nico Hulkenberg, şöyle konuştu: "Eğer birisi bana bunu hafta sonundan önce bu pozisyonlarda olacağımızı söyleseydi, kesinlikle kabul ederdim."

"Antrenmanda dördüncüydük fakat bu pek çok sürücünün yumuşak lastikleri kullanmamasından kaynaklanıyordu. Ortada net bir tablo yoktu."

"Yani sıralama turlarında sorun yaşamadık. Aksine iyi, temiz turların atıldığı temiz bir sıralama seansıydı. Ne yazık ki yapabileceğimiz tek şey buydu."

"Araç burada biraz daha iyi çalışıyor gibi görünüyor fakat yine dikkatli olmalıyız. Bu yıl genellikle tek turda çok kötü değildik."

"Bence hem sprint yarışı hem de ana yarış, tempo ve lastik yönetimi açısından bizim için daha zor geçecek."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen de daha iyi bir tur atabileceğini fakat trafikte kaldığını söylüyor.

"Her şey iyi gitti. Q2'deki ikinci turda iyi bir tempomuz vardı, ancak Ferrari'lerden birinin arkasına takılıp kaldım."

"Q3 için yeterince hızlı olup olamayacağımı bilmiyorum ama en azından daha iyi bir tur atabilirdim."

"Genel olarak mutluyum; yarın tekrar deneyeceğiz."