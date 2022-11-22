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Hulkenberg: "Beklediğimden iyi durumdayım!"

Nico Hulkenberg, Haas ile yaptığı ilk testin ardından "beklediğinden iyi durumda" olduğunu söylüyor.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hulkenberg: "Beklediğimden iyi durumdayım!"
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Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan duyurunun ardından Nico Hülkenberg, Aston yeşili takım tulumunu çıkardı ve salı günü erken saatlerde Haas tulumuyla Yas Marina Pisti'nde boy gösterdi.

Salı günü tüm gün VF-22yi süren Hulkenberg, güç ünitesindeki sorun dışında sorunsuz bir gün geçirdi.

Haas pilotu, 1:27.000 yaptığı seansta 108 tur attı ve günü 24 isim arasında 19. tamamladı.

Hülkenberg, "İyi bir gündü, çok fazla sürüş yaptık."

"Çok sayıda tur atıp, ilk izlenimlerimizi edindik. Amacımız da zaten buydu. Programımızı başarıyla tamamladık. Önümüzdeki günlerde bakmamız ve analiz etmemiz gereken çok şey var. Ancak bugün başardıklarımızdan memnunum."

"Bugün aynı zamanda 2023 lastiklerini inceledik, yapısına baktık, testler çok faydalı çünkü her zaman yeni bir şeyler deneme fırsatınız oluyor." dedi.

Testin ardından fiziksel olarak kayda değer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulduğunda, "Sürpriz yok, beklemediğimiz bir şey olmadı."

"Elbette sürüş yapmak kolay değil. Baskıyı sadece boyunda değil, tüm vücudunuzda hissediyorsunuz. Çok çalışmanız gerekiyor. Bu açıdan zordu ama bunu bekliyordum."

"Aslında beklediğimden daha iyi durumdaydım, ki bu iyi bir şey. Fakat önümde hâlâ üç aylık zorlu bir hazırlık dönemi var." cevabını verdi.

Salı günkü test günüyle  Hülkenberg, önümüzdeki üç ay boyunca ne yapması gerektiğini biliyor.

"Mutluyum. Dediğim gibi akşam yorgundum ama her şeyi iyi geçti."

"Şimdi kışın ne yapmam gerektiğini biliyorum, bu araçların fiziksel yoğunluğunun farkındayım, bunun da ötesinde sürüş yapmanız gerekiyor ve rekabet halinde oluyorsunuz."

"Fakat bir planım var ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."

Pietro Fittipaldi Haas'ın ikinci aracındaydı ve toplamda 99 tur attı.

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