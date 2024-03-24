Hulkenberg: "Bearman F2'de iyi iş yapamazsa, F1 performansı unutulacak"

Bearman, Carlos Sainz'ın yerine katıldığı Suudi Arabistan GP'nin ardından büyük övgüler aldı ve adı 2025 için Haas F1 koltuğuyla anıldı.

İngiliz sürücü, geçen yıl iki cuma antrnemanına katılmıştı ve bu yıl da altı yarışta cuma günü piste çıkacak.

Ancak Hulkenberg Bearman'ın yarış pilotluğuna terfisi konusunda spekülasyon yapmak için çok erken olduğunu düşünüyor.

Bearman'ın takım arkadaşı Kevin Magnussen ile koltuk yarışına girme ihtimali olup olmadığını sorusu üzerine Hulkenberg, "Bence bunu söylemek için çok erken."

"Bence her şeyden önce F2'de ona büyük bir iş düşüyor, çünkü orada iyi gitmezse Cidde yarışı iki gün içinde unutulacak. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü hepimiz biliyoruz."

"Bu yüzden F2'de başarılı olması için üzerinde büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Genç bir sürücünün F1 şansı verildiğinde parlamasının daha önemli olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Elbette her zaman olduğu gibi bir fırsat yakaladığınızda bunu değerlendirmek zorundasınız ve o da Cidde'de bunu %100 başardı."

"Fakat o Ferrari'nin genç sürücüsü. Eğer F2'de güçlü bir performans sergilemeye devam ederse, eninde sonunda kesinlikle bir şans elde edeceğini düşünüyorum."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hulkenberg, Bearman'ın Suudi Arabistan'da iyi performans gösterdiğini kabul etse de, pisti iyi bildiği gerçeğine atıfta bulunuyor.

"Geçen yıl orada F2'de yarıştı. Ayrıca F2 sıralama turlarına çıktı. Sanırım F1 aracı için de oldukça fazla simülatör çalışması yaptı. Bu yüzden kendini çok çabuk evinde hissetti ve iyi hazırlanmış gibi görünüyordu."

"Geçen yıl Abu Dhabi ve Meksika'da iyi bir iş çıkarmıştı; bence Cidde'de de iyi bir iş çıkardı - hata yapmadı."

"Ayrıca en iyi ikinci araçtaydı. Bunun ne kadar güçlü ve ne kadar değerli olduğunu, ne tür bir fark yarattığını görüyorsunuz."

"Yani orta gruptaki herkes için bunu görmek biraz zor fakat durum böyle."

Magnussen, Bearman'ın Cidde performansını överken, Britanyalı'nın bazı açılardan çok fazla baskı altında kalmaktan kaçınabildiğini öne sürdü.

Danimarkalı pilot, "Bir yarışa Ferrari gibi büyük bir takımla katıldığınızda, üzerinizde büyük bir baskı olması gerektiğini düşünüyorum."

"Fakat bu, bu şekilde gerçekleştiğinde çok fazla baskı hissetmemeniz de mümkün, çünkü iş o kadar büyük ki en iyi performansın nasıl olması gerektiği bilinmiyor."

"Sanırım Ferrari ile böylesine harika bir pistte yarışmak onun için harika bir fırsattı." dedi.

Bearman'ı gelecekteki takım arkadaşı olarak görüp görmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Genç bir adam olarak kariyerinde ve hayatında nerede olduğunu anlayabiliyorum. Bu yüzden onun için en iyisini diliyorum."

"Nico çok ama çok yetenekli bir takım arkadaşı. Bence takımda çok iyi bir dinamiğimiz var, birlikte gerçekten iyi çalışıyoruz. Deneyimli sürücülere sahip olmanın faydalı olduğunu düşünüyorum."

"Bence şu anda sahip olduğumuz iki sürücü ve araçla elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ki bence bu da her şey gayet iyi gidiyor."