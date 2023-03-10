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Hulkenberg, Bahreyn'de ceza almaktan kurtulmuş

Nico Hulkenberg, FIA'nın tutum değişikliği nedeniyle Bahreyn Grand Prix'sinde pist limitlerini aştığı için herhangi bir ceza puanı almaktan kurtuldu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hulkenberg, Bahreyn'de ceza almaktan kurtulmuş
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Pilotların bir yarıştan men edilme cezası almadan önce süper lisanslarında 12 ceza puanı biriktirmeleri gerekiyor - henüz hiçbir pilot bu cezayı almadı.

Ceza puanı sistemi 2022 sezonunun sonlarına doğru, o zaman AlphaTauri pilotu olan Pierre Gasly'nin, Güvenlik Aracı arkasında öndeki bir aracın çok gerisinde kalmak gibi küçük ihlaller nedeniyle 10 puan toplamasıyla gündeme gelmişti.

Gasly'nin 2023'te Alpine'e geçmeden önce ceza puanlarını sıfırlamak için Abu Dabi finalinden men edilmeyi düşünebileceğine dair söylentiler vardı ancak bu gerçekleşmedi.

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Haas ile F1'e geri dönen Hulkenberg de Gasly'nin 2022'de yaptığı bir şey yüzünden ceza puanı almaktan kurtuldu.

Hulkenberg, Bahreyn GP sıralama turlarında Q3'e kalmasından da faydalanamadı. Haas pilotu yarış sırasında geriye düştü ve damalı bayrağı 15. sırada gördü.

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