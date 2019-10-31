Hulkenberg, ayrılması halinde F1'e dönebileceğinden emin değil
Nico Hulkenberg, spordan ayrılması halinde daha önce olduğu gibi spora dönebileceğidnen emin olmadığını söyledi.
Nico Hulkenberg'in gelecek sezonu için herhangi bir takımla anlaşması bulunmuyor ve 2020'de griddeki tek Alman pilotun Sebastian Vettel olması oldukça muhtemel.
Takımlarda artık neredeyse hiç boş koltuk kalmadı ve boş koltuklar için de Alman pilotun ismi geçmiyor.
2010'da Formula 1'e giren ve 2011'i kenarda geçirmek zorunda kalan Hulkenberg, 2012'de Force India ile spora geri dönmüştü.
Ancak Alman pilot, bu yıl aynısını tekrar yapabileceğinden emin olmadığını söyledi.
Hulkenberg, "Geleceğimle ilgili hiçbir yeni haber yok. Olacağını düşündüğümden daha uzun sürüyor."
“Kariyerimin başında, yani 2010'dayken geri dönüş mümkündü. Ama şimdi bundan emin değilim."
"Bazen Formula 1'de kalmak için elimden gelenin en iyisini yaptığımı söylüyorlar, ama durum bu değil."
"Tamam, yarışmayı seviyorum, Formula 1'i seviyorum ve kariyerimi ilerletmek de istiyorum, ancak bu imkansızsa hiçbir şey yapamazsınız."
"On yıl boyunca inişler ve çıkışları gördüm. Çok fazla şey yaşadım, bu yüzden eğer böyle bir durum olursa bununla baş edebileceğim." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hulkenberg, ayrılması halinde F1'e dönebileceğinden emin değil
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