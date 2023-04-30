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Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Nico Hulkenberg, Haas takımının Formula 1 aracında bir ayar değişikliği yapmayı tercih etmesi nedeniyle Azerbaycan Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.

Jake Boxall-Legge
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Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Alman pilot, bugün gerçekleştirilecek yarışa Esteban Ocon'un pit yolundan start alacak olmasından ötürü 16. sıradan başlayacaktı.

Hulkenberg sprint yarışına 12. sıradan başlamış ancak 17 turluk yarışta arka lastiğin çok fazla aşınmasından ötürü 15. olmuştu.

Haas, araçta değişiklikler yapmayı düşünüyordu ve bunu yapmaları halinde yarışa pit yolundan başlamaları gerekecekti.

Fakat sprint yarışındaki durum göz önüne alındığında Haas, grid pozisyonunu feda edip, kapalı park kurallarını deldi.

Sonuç olarak Hulkenberg'in aracında önemli değişiklikler yapıldı ve bugünkü yarışa pit yolundan başlayacak.

Hulkenberg, kendisi gibi pit yolundan start alacak olan Ocon'un ardında başlayacak.

Hulkenberg'in takım arkadaşı Kevin Magnussen ise sprint yarışını 11.  bitirmiş ancak beklenenden daha fazla aşınma olduğunu söylemişti.

Danimarkalı pilotun aracında değişiklik yapılmadı.

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