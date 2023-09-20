Hulkenberg, Austin'e gelecek yeni araçtan ötürü heyecanlı

Zaman zaman hızlı olduğunu gördüğümüz ve sıralama turlarında Nico Hulkenberg'in Kanada'daki ikinciliği ile Kevin Magnussen'in Miami'deki dördüncülüğü gibi performanslara imza atan Haas, yarışlarda ise lastiklerin çabucak ısınması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

Tüm bu sorunların ardından sezonun en zayıf takımlarından biri olan Haas, sezon bitmeden sorunları çözebilmek adına Austin'e tamamen yeni bir konseptle gelmeye hazırlanıyor.

Son beş yarışta kullanılacak olan yeni aracın 2024 sezonu için iyi bir temel konumunda olması bekleniyor.

Yeni konsepti destekleyen Hulkenberg de sezonun halen pek çok şeye gebe olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Hulkenberg, "Hala kazanılması gereken çok fazla puan olduğu doğru."

"Monza güzel değildi, çok kötü ve zorlu geçti. Ama bence sezonun geri kalanında göreceğimiz en kötü yarış buydu."

"Bu yüzden Singapur için daha iyimserim. Suzuka'nın biraz daha zor geçebileceğini düşünüyorum ama geri kalanı oldukça iyi olacak."

"Austin'de umarım bize biraz performans kazandıracak erken bir Noel hediyemiz olur. Umarım yeni konsept bize ileriye doğru büyük bir adım attırır.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Ancak şu anda sadece spekülasyon yapabilirim. Neler olup bittiğini biliyorum, işleri tamamlamak için üstümüzde büyük bir baskı var."

"Bir pilot doğal olarak performans, daha fazla yere basma gücü, daha fazla yol tutuşu, daha fazla denge ister ama bunu bulmak kolay değil."

"Her şeye rağmen aracı mümkün olan her şekilde araştırdık ve performans açısından yetersiz bir konumdayız. Yani evet, bence konsepti, felsefeyi değiştirmenin zamanı geldi."

"Bence hala bu tür bir felsefeye sahip olan son takım ve araç biziz, bu nedenle yıl ilerledikçe başka konseptlere sahip diğer takımlar tarafından açıkça geride bırakıldık. Sanırım bu da bize bir şeyler anlatmakta." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, arriving in the paddock Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takımın performans açısından gerçekten zorlandığı İtalya'nın bir dönüm noktası olduğunu öne süren Hulkenberg, "Monza performans açısından kesinlikle sezonun en kötü anıydı."

"Ancak Monza'dan önce bile bu plan yürürlükteydi. Yani kafanızın arkasında bunu biliyorsunuz.

"Benim için Monza yarış bittikten sonraki gece çoktan unutulmuş ve hafızamdan silinmişti, çünkü bunun tek seferlik özel bir durum olduğunu biliyordum."

"Bence bu yıl genel olarak düşük yere basma gücü isteyen pistlerde çok verimli değiliz, denge açısından zayıfız."

"Monza ve Spa'da araç sürekli kayıyordu, yeni asfalt yerine pürüzlü asfaltın yer alması da bizim için ciddi sıkıntı yarattı."

"Pürüzlü asfalt hem aero konseptimiz için zararlı, hem de lastiklerin daha çabuk tükenmesine sebep oluyor."

"Bence daha fazla performans her açıdan, her anlamda yardımcı oluyor. Daha fazla performans daha fazla yere basma gücü demek, bu da daha az kayma demek, bu da Pazar günü daha az sorun demek. Bu oldukça basit bir hesaplama." dedi.