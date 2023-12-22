Hulkenberg, Audi'ye açık kapı bıraktı

Alman pilot, Amerikan ekibinin Mick Schumacher'in yerine deneyimli bir isim aramasıyla 2023 için Haas ile F1'e geri döndü. Hulkenberg yıl boyunca genellikle Kevin Magnussen'e karşı üstünlük sağlayarak göz doldurdu.

Hulkenberg'in deneyimi ve performans seviyesi, Alman markasının 2026'da Sauber ile ortak olarak spora resmen girmesi durumunda Audi için olası bir hedef olarak adının geçmesine neden oldu.

Alman Auto Motor und Sport'a verdiği kapsamlı bir röportajda konuşan Hulkenberg, Audi'ye katılma ihtimali dahil olmak üzere çok çeşitli konulara değindi.

Sauber'in pilot arayışları başladığında, özellikle de daha önce 2013 yılında Hinwil merkezli takımla yarıştığı için, kendisine yapılacak bir teklife nasıl bakacağı sorulduğunda Hulkenberg, "Bunu sadece zaman gösterecek."

"Önce gelecek yıl sezonun nasıl geçeceğini görelim. Rekabetçi bir aracımız var mı? Hangi görevler için hangi kişiler öneriliyor?" dedi.

Hulkenberg şu anda 36 yaşında ve Audi'nin ilk sezonunda 39 yaşına gireceği için yaş biraz aleyhine işliyor, ancak F1'de yaşın bir zamanlar olduğu gibi bir engel olmadığının kanıtı olarak 'daha yaşlı' isimler olan Fernando Alonso ve Lewis Hamilton örneklerine işaret etti.

Hulkenberg, "Fernando ve Lewis iyi birer örnek."

"İleri yaşlarda da hızlı olunabileceğini gösteriyorlar." dedi.

Alonso bu yıl 42 yaşına giriyor, kendisini aynı yaşta yarışırken görüp görmediği sorusuna Hulkenberg, "Şu anda 36 yaşındayım, ve bugün itibariyle Evet." yanıtını verdi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas 2023 boyunca aşırı lastik aşınması ile mücadele etti ve bu da güçlü sıralama turuna rağmen yarış günü hafta sonu boyunca gösterdikleri tüm çabalarını bitirdi.

Haas'ın süspansiyon tasarımını paylaştığı Ferrari'de de benzer bir durum söz konusuydu. Hulkenberg bunun üstesinden gelmenin Haas'ın 2024'teki rekabet gücünün kilidini açmanın anahtarı olacağından söylüyor.

Haas'ı zorlayan lastik aşınma sorunları hakkında Hulkenberg, "Bu karmaşık bir konu."

"Ferrari'nin süspansiyonuna sahibiz ve bizimle aynı seviyede olmasa da benzer sorunlar yaşadılar. Belki de bu bir konsept meselesidir." dedi.

Ferrari'nin lastik aşınmasıyla ilgili sorunları 2023'ün sonlarına doğru düzelirken, Hulkenberg bu çözümün Haas'a bir sonraki araç tasarımında da yardımcı olup olmayacağını söyleyecek kadar kendinden emin değil.

"Bunun henüz bir teselli bulamayız. Önceden yaşanmış bir gelişmeyi asla övemem."

"Bekleyelim ve gelecek yıl ne olacağını görelim."

"Her takım biraz farklı çalışıyor ama sonuçta hepsi aynı işi yapıyor, küçük farklılıklar var. Ferrari ile ortaklığımız birkaç yıldır devam ediyor. İki takım birbirine çok iyi uyum sağlamış durumda." dedi.