Hulkenberg: "Audi ile anlaşmamda Seidl itici güç oldu"

Geçtiğimiz hafta Audi, F1'in çalkantılı sürücü pazarında ilk hamlesini yaparak, Hulkenberg ile 2025 sezonunda başlayacak olan çok senelik bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

2023'ün ortalarından bu yana üzerinde çalışılan ve Hulkenberg'in Haas ile ikinci bir yıl daha devam etmeden önce bu sezon için Sauber'e katılma ihtimaline ilişkin tartışmaları da içeren bu hamle, Hulkenberg'i Porsche ile 2015 Le Mans 24 Saat'i kazandığı Seidl'la yeniden bir araya getiriyor.

Seidl o dönemde, Hulkenberg'in 2015'te iki yarış - Spa ve Le Mans - için katıldığı ve Nick Tandy ve Earl Bamber ile birlikte ünlü ilk Le Mans zaferini kazandığı Porsche LMP1 takımının patronuydu.

Bu hafta sonu yapılacak Miami Grand Prix'si öncesinde Seidl'in Sauber'e katılmasında ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Hulkenberg şu yanıtı verdi: "Evet [ve] o aynı zamanda itici faktör oldu."

"Karar vericilerden biri, Audi yönetimindeki en kilit kişilerden biri. Yani, elbette, onun aracılığıyla geldi."

"Ve bana karşı çok açık ve net bir adamdır."

Hulkenberg daha sonra Seidl ile olan ilişkisinden bir örnek verdi ve 2020'de McLaren takım patronu olduğu döneme dair bir açıklamada bulundu.

Andreas Seidl, Stake F1 Takımı Kick Sauber CEO'su Fotoğraf: Sauber

Hulkenberg, "Sezon başlamadan önce COVID olduğu 2020 yılını hatırlıyorum. Ne yapmak istediğimden emin değildim."

"Ama onu aradığımı ve görüştüğümüzü hatırlıyorum - o sırada McLaren'daydı."

"'Andy, nasıl gidiyor? Benim için bir şans var mı?' diye sordum. O da aynen şöyle dedi: 'Hayır, hiç umutlanma. Böyle bir şey olmayacak' dedi."

"Yıllar sonra bu sefer durum çok farklıydı. Anlaşma imzalamaya ve bana sahip olmaya çok hevesliydi." dedi.

Perşembe günü Hard Rock Stadyumu'nda konuşan Hulkenberg, 2013'te Sauber için yarıştığı bir önceki sezonu da hatırlattı.

Hulkenberg, "Takımla her şey yolundaydı. Sadece bir kişi için durum zordu."

"O da takım patronu Monisha [Kaltenborn] idi ki bu biraz zor ve çetrefilli bir durumdu ama diğer her şey yolundaydı."

"Çalıştığım ve yarıştığım her takımda takımla, mekanikerlerle, mühendislerle hiç sorun yaşamadım. Tüm takım üyeleriyle çalışmaktan ve bir güç olarak, performans için çabalayan bir takım olarak çalışmaktan her zaman keyif aldım."

"Açıkçası şimdi durum o zamankinden oldukça farklı."

Yardımcı editör: Mandy Curi ve Ronald Vording