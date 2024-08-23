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Formula 1 Hollanda GP

Hulkenberg: "Audi gelince üzerimdeki baskı artacak"

Nico Hulkenberg, Audi'nin Formula 1'e katılmasıyla birlikte üzerinde daha fazla baskı olacağını kabul etti

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Haas F1 Takımından Nico Hulkenberg, seans öncesinde kulaklıklarını takıyor

Haas F1 Takımından Nico Hulkenberg, seans öncesinde kulaklıklarını takıyor

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Audi'nin 2026'da Formula 1'e giriş yapmasıyla birlikte üzerindeki baskının artacağını kabul etti.

Audi, Formula 1'e yeni düzenlemelerin getirileceği 2026'da adım atacak ve eski Ferrari patronu Mattia Binotto'yu bu projede liderlik etmesi için kadrosuna katmış durumda.

Hulkenberg, Audi ile artacak beklentilere dair şu ifadeleri kullandı: "Bu büyük bir meydan okuma, hiç şüphe yok."

"Audi olacak bir takıma gitmek, Alman bir üretici ve Alman bir sürücü olarak çok fazla dikkat ve beklenti olacak. Bu kolay olmayacak."

"Ancak işime olan yaklaşımım değişmeyecek. Oraya elimden gelen her şeyi vererek gideceğim ve hem araç içinde hem de dışında katkı sağlamaya çalışacağım."

"Bu benim en sevdiğim şey ve umarım birlikte başarılı olabiliriz."

"Kendimi yaşlı hissetmiyorum veya spordaki süremin doldurduğumu düşünmüyorum. Adım adım, sezon sezon ilerliyorum. Şu anda hala gerekenlere sahip olduğumu düşünüyorum ve bu durum sürdüğü sürece bu iyi bir şey."

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