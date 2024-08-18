Hulkenberg: "Audi CEO'sunun beni araması saygıyı ve F1'e olan bağlılığı gösteriyor"

Nico Hulkenberg, gelecek sezon için Haas'tan Sauber'e geçerken Audi CEO'su Gernot Doellner tarafından aranmasının “saygı göstergesi” olduğuna ve Alman üreticinin Formula 1 projesine olan bağlılığının altını çizdiğine inanıyor.

Audi, 2026'da gride katıldığında Hinwil merkezli ekibi devralacak Hulkenberg, bu sezonun başında takım için doğrulanan ilk sürücü olarak, sahne arkasındaki hazırlıklar şekillenmeye devam ederken işe alındı.

Hulkenberg'e Doellner'in kendisi ulaştı ve bunun kendisi için ne kadar önemli olduğu sorulduğunda şöyle dedi: “Önemli mi bilmiyorum ama bence kesinlikle güzel.”

“Bu saygıyı gösteriyor ve kendisinin ve markanın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu, bunu hafife almadıklarını ve dikkat ettiklerini gösteriyor. Neler olduğunu, neler döndüğünü görüyorlar ve bu iyiydi. Çok iyiydi.”

Hulkenberg için, bir Alman üreticisinin Formula 1'deki girişimini temsil etme çağrısı, kariyerinde çarpıcı bir geri dönüşü işaret ediyor.

Hulkenberg, 2020 sezonunun sonunda Renault tarafından takım dışı bırakılmış ve üç yıl boyunca Silverstone merkezli Racing Point ve ardından Aston Martin'in yedek pilotu olarak kenarda kalmıştı.

Ancak Covid-19 salgınının yedek pilot olarak yarış fırsatları sunmasıyla Hulkenberg pistte kendini göstermeyi başardı ve 2023 sezonu öncesinde Haas Mick Schumacher'in yerine birini aradığında, boşluğu doldurması için çağrıldı.

Hulkenberg'in F1 kariyeri boyunca zorluklarla karşılaştığı ve Audi projesinin de farklı olmayacağı açık.

Alman pilot, “Bu büyük bir meydan okuma, buna hiç şüphe yok.”

“Audi'ye, Alman bir üreticiye, Alman bir sürücüye, çok fazla ilgiye, çok fazla beklentiye gitmek kolay olmayacak.”

“Ama benim işime yaklaşımım ve tanımım değişmiyor. Oraya sahip olduğum her şeyle gideceğim ve arabanın içinde ve dışında elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağım.”

“Yapmayı sevdiğim şey bu ve umarım hep birlikte bunu başarıya ulaştırabiliriz.” dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, leads Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu hamle, Hulkenberg için üretici statüsü göz önüne alındığında Haas'ta belki de mevcut olmayan fırsatları ortaya çıkarıyor, ancak başarı için tavan daha yüksek olsa da Hulkenberg aynı şeyin tersi için de söylenebileceği konusunda uyardı.

Hulkenberg, “Eğer performans göstermezseniz üzerinizdeki baskı artar, daha fazla spot ışığı altında kalırsınız”

“Orada çok daha fazla PR çalışması olacak, bu tarafta çok daha fazla talep olacak. Ancak, bu büyük bir fırsat ve tavan daha yüksek.” dedi.

Hulkenberg gelecek sezon Sauber ile piste çıktığında 37 yaşında olacak, ancak aynı anda 40'lı yaşlarında olacak olan Fernando Alonso ve Lewis Hamilton'dan ilham alabilir.

En üst seviyede devam edebileceğine dair bu sürücülerin ona kanıt olup olmadığı sorulduğunda Hulkenberg, “Bu bana hiçbir şey hissettirmiyor.”

“Kendimi yaşlı hissetmiyorum ya da sona yaklaştığımı düşünmüyorum, buna bakmıyorum ve bunu düşünmüyorum. Adım adım, sezon sezon ilerliyorum.”

“Şu anda hâlâ gerekenlere sahip olduğumu düşünüyorum ve durum böyle olduğu sürece, bu iyi ve devam edeceğim ve burada istendiğim sürece... Açıkçası her zaman ihtiyacınız olan ilk şey budur, sizi arabada tutacak, isteyecek birine ihtiyacınız vardır.”

“Diğer bir şey ise, gençlerle baş edemeyeceğimi hissedersem, muhtemelen kendim bırakırım. Ancak henüz orada değilim ama bunun ne zaman olacağını bilmiyorum." dedi.