Hulkenberg, Aston Martin'in yedek pilotu olmaya devam edecek

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Alman pilot, 2010 yılında Formula 1'de yarışmaya başlamış ve 2011'i kenarda geçirmesinin ardından, 2012'de spora geri dönmüştü.

Hulkenberg, Formula 1'de toplam 179 yarışa çıktı ve son olarak 2019 yılında Renault ile tam sezon Formula 1'de yarıştı.

Bu süre zarfında podyum almayı başaramayan Hulkenberg, 2020 ve 2021 yıllarında çeşitli yedek pilotluk görevleri üstlendi.

Alman pilot, geçen yılın tamamında Aston Martin'in, zaman zamanda Mercedes ve McLaren'ın yedek pilotluğunu üstlenmişti.

COVID-19 pandemisinin devam etmesi nedeniyle yedek pilotluk rolü büyük önem taşıyor ve Hulkenberg, bu yıl bir kez daha Aston Martin'in yedek pilotu olacak.

Takımdan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi fakat Hulkenberg, takım lansmanına katıldı ve "yedek & test pilotu" olarak lanse edildi.

Hulkenberg son olarak 2020 yılında Lance Stroll ve Sergio Perez'in yerine birkaç yarış katılmıştı.

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Tom McCullough, Aston Martin peformance director, Jessica Hawkins and Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images