Hulkenberg, Aston Martin'in yedek pilotu olabilir

Kariyerine Williams'ta başlayan ve ardından Force India adına mücadele eden Nico Hulkenberg, F1'deki son iki sezonunu Renault'da geçirdi ve geçen yıl koltuksuz kaldı.

Takımların yedek pilotluk tekliflerini geri çeviren ve geçen yıl üç yarışta Racing Point ile piste çıkan Alman pilot, hâlâ oldukça hızlı bir sürücü olduğunu göstermiş oldu.

Hulkenberg, 2021'de gridde olmayı hedefliyordu ancak hiçbir takımla anlaşma yapamadı ve 2021'i de kenarda geçirecek.

Bu yıl Aston Martin haline gelen Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, yeni sezonda yedek pilot olması için Hulkenberg ile görüştüklerini belirtmişti.

Szafnauer, "Eğer [üçüncü pilotumuz] olursa bu gerçekten çok iyi olabilir. Henüz açıklanacak bir şey yok ama duruma bakıyoruz."

"Nico'yla oldukça yakınız ve onunla görüşüyoruz. Bence bu, hepimiz için harika olurdu." demişti.

F1-Insider.com'un özel haberine göre Hulkenberg, yeni sezonda Aston Martin'in yedek pilotu olmayı kabul etti.

Habere göre Hulkenberg yeni sezonda Aston Martin'in hem yedek hem de test pilotu olacak.

Böylece takıma Sebastian Vettel'den sonra ikinci bir Alman daha katılacak.

Aston Martin'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.