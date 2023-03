Hulkenberg: "Aston Martin'in performansı tek seferlik olabilir"

Haberi dinle

Aston Martin, Bahreyn'de şimdiye kadar öne çıkan takımlardan birisiydi ve hem ikinci hem de üçüncü antrenmanı lider tamamlamayı başardılar.

Bu durum bazılarını şaşırtmış durumda ancak sürücülerin büyük bir kısmı bunu beklediklerini söylüyor.

Nico Hulkenberg ise olaya farklı bir açıdan bakıyor ve bu performansın piste özgü olabileceğini düşünüyor.

Aston Martin'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Hulkenberg, "Hayır. Testte gördüklerinizden sonra şaşırmadım."

"Araca baktığınızda ve Fernando'nun vücut dilini okuduğunuzda, her şeyin onlar için iyi olduğunu anlıyorsunuz."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Aston şu anda gerçekten güçlü görünüyor ama bu sadece anlık görüntü. Henüz yarışmadık."

"Bu her zaman değişebilecek bir şey. Cidde'de asfalt tamamen farklı, pistin özellikleri çok değişik. Yani orada durum değişebilir."

"Bu yüzden her zaman her şeyin değişebileceğini söylüyorum. Şimdiye kadar sadece tek bir pistte sürüş yaptık ve tabiri caizse her şeyi en iyi hale getirip, şartlara uyum sağladık."

"Farklı pistlerde işlerin nasıl geliştiğini görmek heyecan verici olacak." cevabını verdi.

Alman pilot, Haas'ın orta grubun ortalarında olduğunu söylüyor.

"Orta grupta bir yerdeyiz. Orta grup derken, orta grubun çok büyük bir yer olduğunu söylemem lazım."

"Birçok takım orada yer alıyor. Burada küçük şeyler büyük farklar yaratabilir. Mesela üç, dört sıra kazanabilirsiniz."

"Yani göreceğiz.