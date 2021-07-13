Hulkenberg, Aston Martin'in sezonun geri kalanında daha rekabetçi olabileceğini düşünmüyor

Eski adıyla Racing Point [şimdiki Aston Martin], 2020'de takımlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamlamıştı ve 15 puanlık bir ceza almasalardı üçüncü olacaklardı. Ayrıca, Sakhir Grand Prix’sinde Sergio Perez ile galibiyeti kazanmışlardı.

Fakat, Perez’in yerini 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel aldıktan sonra bu sezon, Aston Martin oldukça zorlanmaya başladı ve şu ana kadarki en iyi sonuçları, Vettel’in Azerbaycan’daki ikinciliği oldu.

Şimdi ise çoğu takım 2022’ye odaklanmak için 2021 araçlarının gelişimi büyük orada sonlandırdı ve bu nedenle Hulkenberg, Aston Martin’in sezonun devamında şu anda bulundukları noktadan daha iyi bir yere gelemeyeceğini düşünüyor.

Hulkenberg, “Aston Martin, Mercedes ile aynı konsepte yani düşük taban eğimine sahip. Bu nedenle diğer takımlardan daha farklı bir aerodinamik yapıya sahipler.” dedi ve iki takımın bu nedenle diğerlerine göre bu seneki aerodinamik düzenlemelerden daha çok etkilendiğini belirtti.

”Aynı zamanda, gelecek yıl büyük kural değişikliğine hazırlanmak zorundalar." diye ekledi ve Aston Martin'in performansının bu sezon içerisinde çok değişmesini beklemediğini de dile getirdi.

Diğer yandan zorlu bir başlangıçtan sonra, özellikle takım değiştiren diğer sürücülerle kıyasla Vettel nihayet Monako'da daha iyi bir performans sergiledi ve Lewis Hamilton'ın önünde beşinci oldu. Ardından, Azerbaycan'da da ikinci oldu.

Hulkenberg ise 4 kez dünya şampiyonun başta zorlanması karşısında “şaşırdığını” söyledi ve Vettel’in “aracı anlamasının biraz zaman aldığını” belirtti. Ayrıca Bakü’deki podyumu “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Bu yarışın ardından ise takımın aldığı en iyi sonucun Steiermark Grand Prix’sinde Stroll’un sekizinciliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda aracın performansının “orta düzeyde” olduğunu belirtti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images