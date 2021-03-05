Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor

Alman pilot, geçen yıl koronavirüse yakalanmalarının ardından hem Sergio Perez hem de Lance Stroll'ün yerini alarak Formula 1'e dönmüştü.

Gösterdiği güçlü performanslar, Hulkenberg'in tam zamanlı olarak dönüşünü mümkün kılmasa da, hem yeteneği hem de Formula 1 hakkındaki bilgisi, ihtiyaç duyulması halinde kendisini harika bir yedek olarak ortaya koyuyor ve Aston Martin de kendisini yedek pilot olarak istiyor.

Şu anda bu görevi resmîleştirmek için görüşmeler devam ediyor ancak Motorsport.com, anlaşmaya Mercedes'in de dahil olabileceğini ve bazı yarışlarda Mercedes'in de yedek pilotu olabileceğini öğrendi.

Buna göre Hulkenberg, Lewis Hamilton veya Valtteri Bottas'ın yarışamaması ve düzenli yedek pilotların -Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'ın- başka bir yerde yarıştığı için uygun olmaması halinde, Mercedes için sürüş yapan isim olacak. Bu, şu anda tartışılan seçenek gibi görünüyor.

Mercedes'in mevcut yedek pilotları Vandoorne ve De Vries, şu anda Formula E'de yarışıyorlar ve yarışların çakıştığı hafta sonlarında her ikisi birden F1 padokunda olmayacaklar.

Mevcut Formula 1 ve Formula E takvimlerinde çakışan üç yarış var. Bunlardan ilki İspanya GP, ikincisi Monako GP ve üçüncüsü Azerbaycan GP.

Ayrıca COVID-19 kısıtlamaları seyahati zorlaştırabileceği için Kanada GP'ye katılamama ihtimalleri de var.

Henüz herhangi bir karar verilmemiş olmasına rağmen, Hulkenberg'in bu dört yarışta Mercedes'in de yedek pilotu olma fikri tartışılıyor.