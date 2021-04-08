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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aston Martin, Nico Hulkenberg'in 2021 Formula 1 sezonunda kendilerinin yedek ve gelişim pilotu olacağını resmen duyurdu.

Resmi: Hulkenberg, Aston Martin F1 takımının yedek pilotu oldu

2019 F1 sezonu sonunda Renault ile yollarını ayırdıktan sonra yarış koltuğu bulamayan Hulkenberg, bu sene Aston Martin olan Racing Point ile, geçen sene pilotları koronavirüse yakalandığında 3 yarışa katılmıştı.

Silverstone'daki iki yarışta Sergio Perez'in yerine Racing Point pilotu olarak açıklanan ancak bir yarışa debriyaj sorunu nedeniyle katılamayan Hulkenberg, daha sonra son anda Eifel GP'de Lance Stroll'un yerine yarışma hakkı elde etmişti. O yarışa son anda katılan ve son sıradan başlayan Hulkenberg, 8. olarak önemli puanlar kazanmıştı.

Hulkenberg, "Öncelikle bu anlaşmanın çok önceden imzalanmış olması harika. Geçen sene araca oturmadan önce hazırlanmak için çok fazla zamanım olmamıştı."

"Bir kez daha bu takımla çalışacağım için gerçekten memnunum. Kariyerim boyunca onlar için çok fazla sürüş yaptım."

"Açıkçası, Sebastian ve Lance'in bu sene sorunsuz bir sezon geçirmelerini umuyorum ancak takım, gerekli olması halinde koltuğa oturup harika iş çıkarabileceğim konusunda bana güvenebilir. Bu mücadeleye tam olarak hazırım."

"Aynı zamanda sezon boyunca takımın gelişimine yardımcı olmak ilginç olacak." dedi.

Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, "Nico'yu takıma tekrar resmi bir şekilde, Aston Martin Formula 1 Takımı yedek pilotu ve gelişim pilotu olarak getirdiğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz."

"Bu zorlu zamanlarda, deneyimli ve yetenekli bir yedek pilot olması büyük önem taşıyordu."

"Nico geçen sene araca her an atlayıp süper performans gösterebileceğini kanıtladı. Daha uzun hazırlık ve entegrasyon süreci ile, Nico'ya harika iş yapması konusunda güvenebileceğimizi biliyoruz." dedi.

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Alpine, 2022'de F1'in yeni dönemi için "şimdiye kadarki en iyi aracı" hazırlıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Alex Kalinauckas

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