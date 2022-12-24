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Formula 1 Haberler

Hulkenberg: "Asla F1'i politik görüşlerimi yansıtmak için kullanmadım, konuşma yasağı beni etkilemeyecek

Nico Hulkenberg, FIA'nın tüm sürücülere getirdiği "konuşma yasağı" konusundaki sessizliğini bozdu ve bu durumun kendisini pek etkilemediğini dile getirdi.

Altay Gök
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Hulkenberg: "Asla F1'i politik görüşlerimi yansıtmak için kullanmadım, konuşma yasağı beni etkilemeyecek
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Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir bildiriyle FIA, hiçbir sürücünün izin almadığı takdirde siyasi, dini veya kişisel yorumlarda bulunamayacağını duyurdu.

Bildiri, başta Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton olmak üzere birçok pilotun iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konular hakkında sesini çıkarttığı ve bu nedenle zaman zaman üçüncü şahıslarla sıkıntıların yaşandığı bir sezonu takiben yayınlandı.

Bu duruma en büyük örnek, Vettel'in Kanada GP öncesi katran kumu madenciliğinin durdurulmasını istediği bir tişört giymesi ve bazı Kanada Parlamentosu üyelerince eleştirilmesi.

Yasak hakkında henüz fazla yorum yapılmadı, ancak bazı pilotların bu durumu umursamadığı da görüldü -bu pilotlardan biri, uzun bir aranın ardından spora dönen Nico Hulkenberg.

Gündemdeki konuların hassas meseleler olduğuna dikkat çeken Hulkenberg, F1'i hiçbir zaman "görüşlerini yansıtmak" için kullanan biri olmadığını söyledi.

Alman yayın kuruluşu n-tv'ye konuşan Hulkenberg, "[Politika] oldukça hassas ve zor bir konu başlığı. Herkesin buna karşı kişisel bir tutumu var."

"Bizler sporcuyuz. Bir ülkeye, bir bölgeye işimizi ve sevdiğimiz şeyleri yapmak için geliyoruz. Ben ise asla F1'i kendi görüşlerimi yansıtmak için kullanmadım."

"Dolayısıyla bu yasak beni fazla etkilemiyor. Daha fazla etkilenecek isimler var ancak bu da günün sonunda kişisel bir şey." 

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