Hulkenberg: "Artık şampiyon olma ihtimalim yok"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Formula 1'de artık büyük sonuçlar için mücadele edemeyeceğinin farkında.
Nico Hulkenberg, üç yıllık aradan sonra bu yıl Formula 1'e geri döndü ve şimdiye kadar bazı yarışlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.
VF-23'ün temel problemlerinin de etkisiyle sadece iki yarışta puan alabilen Hulkenberg, yeni sezonda Amerika ekiple yarışmaya devam edecek.
Artık 36 yaşında olan ve kariyerinin sonuna gelen Hulkenberg, bu yıl içerisinde bulunduğu durumun kendisini endişelendirmediğini söyledi.
Hulkenberg, artık büyük sonuçlar için mücadele edemeyeceğini kabullenmiş durumda.
Alman pilot şöyle konuştu: "Formula 1'den üç yıl uzak kalmak benim lehime oldu."
"Motor sporlarını gerçekten bıraktım ve biraz normal bir hayat sürdüm. Bu süreçte evlendim, bir ailem oldu ve pek çok normal şey yaptım."
"Sonunda yarış tutkusu ve açlığı bana geri geldi. Benim durumumda, yarışlara ara vermek mükemmel şekilde işe yaradı. Şu anki durumumdan ve bulunduğum yerden çok memnunum. Mutluyum ama daha fazlasını istiyorum."
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team attend the FIA press conference
Fotoğraf: Motorsport Images
"Geçen yıl geri dönme teklifini kabul ettiğimde, güneşli ve yağmurlu günler geçireceğimi çok iyi biliyordum, ancak bunların hepsi Formula 1'in bir parçası, işimin bir parçası. Elbette daha iyi olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
"Ancak, dünya şampiyonu olacağımı söylemek aptallık olur. Benim durumumda bu gerçekçi olmayan bir hedef. Her ne kadar bunun hayalini kurmak istesem de, şu anda böyle bir beklentim yok. Buna rağmen işimden keyif alma fırsatım var ve elime geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum."
"Bizim sektörümüzde ve sporumuzda sadece elinizde doğru araç varsa kazanabileceğinizi fark etmeniz gerekiyor."
"Eğer o araca sahip değilseniz, gördüğünüz üzere kazanamazsınız. Olağanüstü ve öngörülemeyen bir şey olmadığı sürece yarış kazanmamız mümkün değil. Bu yüzden her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya ve elimdekilerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum."
Hulkenberg, 214 Grand Prix'de yer almasına rağmen bir kez bile podyuma çıkamadı.
"Bunu düşünmüyorum. Dediğim gibi, elimizdekilerden en iyi şekilde faydalanmak zorundayız. Doğru araca sahip olmadığımız için bu sonucu ulaşmanın gerçekçi olduğunu düşünmüyorum."
"Olabildiğince başarılı olmak istiyorum ve podyuma çıkarsam ya da bir yarış kazanırsam harika olur. Ancak bu gerçekleşmezse, hayat benim için bitmez."
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