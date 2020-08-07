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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Hulkenberg artık daha rahat hissediyor

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Hulkenberg artık daha rahat hissediyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 18:58

Nico Hulkenberg, Silverstone'da Racing Point'le katıldığı ikinci hafta sonunda kendisini çok daha rahat hissettiğini söyledi.

Eski Renault F1 pilotu Hulkenberg, geçen hafta sonu yapılan Britanya Grand Prix'ye Sergio Perez'in yerine katıldı ancak pazar günü debriyaj/motor sorunu nedeniyle piste çıkamadı.

Bu sabah yapılan açıklamada Hulkenberg'in yine Perez'in yerine Racing Point RP20'nin direksiyonuna geçeceği açıklandı. Hulkenberg, günü altıncı sırada tamamlarken, ilk seansta da dördüncü sırada yer aldı.

Alman pilot, araca giderek daha fazla alıştığını belirtti.

Hulkenberg, "Çok daha iyiydi, aracın içindeki durumlara karşı çok daha aşinaydım. Açıkçası, bir hafta öncesine kıyasla ne bekleyeceğinizi daha iyi biliyorsunuz. Kendimi hemen evimdeymiş gibi hissettim ve fiziksel olarak da çok daha iyiydi. Çok daha pürüzsüz ve beklendiği gibi giden bir gündü." dedi.

Hulkenberg, ayrıca iyi bir tempoya sahip olsa bile daha iyisini yapabileceğini de düşünüyor.

Hulkenberg, “Bugün yumuşak lastiklerle attığım tur o kadar da temiz değildi. Özellikle son virajda biraz zaman kaybettim. Ama araçta oldukça mutluyum ve kendime güvenebildiğimi söylemeliyim. Bundan oldukça memnunum. Bence bunun üzerine kesinlikle ekleyebiliriz." dedi.

Hulkenberg, iki Silverstone yarışı arasında Racing Point’in simülatöründe geçirdiği zamanın kendisine yardımcı olduğunu düşünüyor.

"Son birkaç günü olabildiğince çok ve olabildiğince iyi hazırlanabilmek için kullandık. Simülatörde iki kez yer aldım ve bu, kesinlikle yardımcı oldu. Araçla ve ayarlarla ilgili bazı sorunlarımızı ortadan kaldıran birkaç şey denedik.

"Bugün bunu doğrulamış olduk ve programımızı bugün oldukça temiz şekilde tamamladık, yani her şey yolunda gitti."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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