Hulkenberg: "Araçta ciddiye almamız gereken bir sorun var"
Nico Hulkenberg, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in yarış dışı kalmasıyla ilgili araçta 'ciddiye alınması gereken bir sorunun' var olduğunu söyledi.
Hulkenberg, Haas ile 11. sıradan başladığı Britanya Grand Prix'sini 13. olarak tamamladı.
Ancak takım arkadaşı Magnussen, 33. turda yaşadığı sorun sebebiyle yarış dışı kalarak güvenlik aracının çıkmasına sebep oldu.
Günün ardından Hulkenberg, yarış hakkında şunları söyledi: "Gerçekten sıkıcı bir yarıştı. Açıkçası erken pit stop ve ön kanattaki hasar bize hiç yardımcı olmadı.
"Ardından güvenlik aracına ihtiyacımız vardı ama çok geç bir anda yarışa dahil oldu. Ondan sonraki tempo ve trafik aslında iyiydi ama DRS treni vardı ve bir ilerleme kaydetmek zordu."
Sorunun lastik aşınması olup olmadığı sorulduğunda Hulkenberg, "Bugün sorunun bu olduğunu sanmıyorum. Bence lastik aşınması herkes için oldukça düşüktü."
"Sorun, ön kanadın hasar görmesi ve erken pite girmek zorunda kalıp ön kanadı değiştirmek için 15 saniye harcanması. Bu durumu telafi etmek gerçekten çok zor."
"Öte yandan sert lastik aslında düşündüğümüz kadar işe yaramadı, bence orta lastik daha iyi bir seçim olurdu." yanıtını verdi.
Takım arkadaşı Magnussen'in yarış dışı kalması ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Kevin'ın yaşadığı sorunu ben de birkaç kez yaşadım. Bu kesinlikle kontrol edilmesi gereken bir durum ve sadece bizim aracımızda oluyor gibi görünüyor. Bu yüzden kesinlikle ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum, araştırmamız ve sebebini anlamamız gerekiyor."
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