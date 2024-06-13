Hulkenberg: "Aracım sağlıklı çalışmadı, takımın bunu incelemesi gerekiyor"
Nico Hulkenberg, Kanada Grand Prix'sinde puan almasını engelleyen aracındaki belirgin sorunu Haas'ın araştırmasını istiyor.
Nico Hulkenberg, bu sezonki önceki sonuçlarından oldukça uzak bir performans sergileyerek Q1'den çıkamadı ve sadece 19. sırada kalabildi. Alman pilot, Kanada Grand Prix'sinde yarış dışı kalan 5 pilot olmasına rağmen 11. olarak yarışı puan barajı içinde tamamlayamadı.
Mavi logolu yağmur lastikleri üzerinde cesur bir kumar oynayan Hulkenberg ve takım arkadaşı Kevin Magnussen, Pazar günkü yarışın ilk sekiz turunda arkalardan ilerleyerek ilk 10'a girdi, ancak koşulların iyileşmesiyle birlikte her iki sürücü de sıralamada geriledi.
İki Ferrari sürücüsü ve Sergio Perez'in yarıştan çekilmesiyle, Haas'ın iyi puanlar kazanma fırsatı vardı ancak Alpine'in hem Pierre Gasly hem de Esteban Ocon'u puan pozisyonlarına taşımasıyla birlikte bu fırsatı kaçırdılar.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Francois Tremblay / Motorsport Images
Ancak Hulkenberg şöyle dedi:
"Kaçırdığımız fırsat dün [Cumartesi] ve genel olarak tüm hafta sonu için geçerliydi."
"Aracımın aerodinamik tarafında veya başka bir yerde bir sorun olduğunu hissediyorum. Tam olarak sağlıklı şekilde çalışmıyor.”
"Yarıştan sonra hala bir problemim olduğunu hissediyorum, olması gereken %100 seviyesinde değiliz. Ama elinizdekilerle yapabileceğinizi yapıyorsunuz.”
"Ama tabii ki Cuma günü olmayınca, bunun üzerine tepki verme zamanımız da olmuyor. Tüm bu koşullar altında zor bir hafta sonu."
Yaklaşan İspanya Grand Prix'si öncesinde sorunları çözmek için takımına bir inceleme çağrısında bulunan Hulkenberg şunları ekledi:
"İlk turdan itibaren ve tüm hafta sonu boyunca arabayla kendimi iyi ve mutlu hissetmedim ve ne olup bittiğini araştırmamız gerekiyor çünkü bu gerçekten hafta sonumuzu zorlaştırdı.”
"Olan her şey ve ardından sıralama turları, daha iyi bir sonuç almamızı engelledi çünkü normalde sahip olduğumuz daha iyi bir sıralama ile, daha ileriden başlasaydık, puan alırdık. Yani bu, bizim için kaçırılmış bir fırsat."
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