Hulkenberg, antrenmanlarını artırmaya başladı

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Haas henüz 2023 yılında Kevin Magnussen'in takım arkadaşının kim olacağına karar vermedi ve olası adaylardan birisinin Nico Hulkenberg olduğu düşünülüyor.

Alman pilot bu söylentilerin ortasında daha sıkı antrenman yapmaya başladığını doğruladı. Bu, gelecek yıl Formula 1'e geri dönmeye hazırlandığının bir başka teyidi olabilir.

Şu anda Aston Martin'in üçüncü pilotu olarak görev yapan Alman pilot, son yıllarda antrenmanlarını hafifletse de, artık yoğun antrenmanlara tekrar başladığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Silverstone'da düzenlenen bir etkinlikte Aston Martin Valkyrie'nin testlerine katılan Hulkenberg, İngiliz TV sunucusu Lissie Mackintosh ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Kim bilir? Belki 2023'te ya da gelecekte Formula 1'e dönme fırsatı doğabilir."

Nico Hulkenberg, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden son zamanlarda antrenman programımı yeniden artırdım."

"Artık daha az seyahat ediyorum çünkü tüm yarışlara katılmıyorum. Genellikle şampiyonanın en yoğun iş, ticari ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği ve sponsorlarla çok sayıda toplantının yapıldığı yarışlara geliyorum. Bu yüzden de önümüzdeki hafta sonu Amerika GP için Austin'de olacağım."

"Aracı kullanmak zorunda olmadığım için üzerimdeki baskı elbette çok daha az oluyor ama yarışlarda olmayı özlüyorum. Gridde olmadığım için o heyecanı ve dürtüyü tadamıyorum."

"Yine de antrenman programım kariyerime ilk başladığım ve yarıştığım dönemdeki kadar yoğun olmadığı için artık daha aktif olmaya karar verdim."

Haas F1 takımı, Austin yarışı öncesinde bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı ancak bunun neyle ilgili olduğu belli değil.

Bazıları bunun sürücü kararıyla ilgili olduğu, bazıları ise büyük bir sponsorluk anlaşması açıklanacağını söylüyor.