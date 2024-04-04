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Formula 1 Avustralya GP

Hulkenberg: "Alonso, Russell'a karşı savunma oyunu oynamak için yanlış virajı seçti"

Nico Hulkenberg, Fernando Alonso'nun Avustralya Grand Prix'sinde George Russell'a karşı yaptığı savunma oyunu için yanlış virajı seçtiği görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leads George Russell, Mercedes F1 W15

Steve Etherington / Motorsport Images

Alonso'ya, altıncılık için mücadele ettikleri sırada Russell'ı yavaşlattığı için 20 saniyelik bir zaman cezası verilmişti.

FIA hakemleri, Alonso'nun normalden 100 metre önce yavaşlayarak tehlikeli şekilde araç kullandığını ve bunun da İngiliz pilotun kaza yapmasına neden olduğunu belirttiler.

Alonso'ya verilen ceza pek çok kişi için şaşırtıcı olsa da Hulkenberg, Aston Martin pilotunun bu şekilde araç kullanarak yanlış yaptığını düşünüyor.

Japonya GP öncesinde, olayla ilgili görüşleri sorulan Hulkenberg şunları söyledi: "Fernando'nun taktiklerinden pek etkilenmedim."

"Melbourne, sonuçta bir tür cadde pisti. Orası oldukça dar bir yer, viraja 260-270km/s ile yaklaşıyoruz ve çıkışta hiçbir şey göremiyoruz."

"Herhangi bir nedenle bayrak sistemi çalışmasaydı ya da birisi geç kalsaydı ve birimiz George'a çarpsaydık, bence sonuç ve onun hisleri oldukça farklı olabilirdi."

"Bence bu taktik F1'de oldukça yaygın bir taktik olsa da, o virajda, o hızda ve -böyle kör bir virajda- bunu yapmak yanlıştı. Sonuç olarak tehlikeli bir durum yarattı."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg, sürücülerin yapması gereken savunma taktiklerinin farkında olsa da, bu tür hareketlerin nerede yapılacağına karar verilmesini istiyor.

"Bence bu taktik için yanlış virajdı. Ayrıca [hız] değişikliği, yavaşlama ve bunun gibi şeylerle oldukça büyük bir fark oluştu."

"Yani duruma aşırı tepki vermek ve George'un başına geldiği gibi aracın arkasını kaybetmek kolay."

"Açıkçası o virajda kaza yapan Alex [Albon] ile de gördük, o bariyer aracı piste geri sokuyor."

"Eminim buna bakmamız ve gelecek için bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor, çünkü virajı döndüğünüz zaman pistin ortasında bir araç olması hoş değil."

Hulkenberg, Alonso olayının Cuma gecesi Japonya'daki F1 sürücü brifinginde tartışılmasını bekliyor.

Hulkenberg, "Benim anlamadığım şey, hemen ardından telsizde gaz pedalı sorunlarından bahsediyor - gaz pedalının sıkışması ya da sıkışmaması gibi bir şey diyor."

"Daha  sonra, artık bu konu hakkında konuşmuyor."

"Sonra bunun standart prosedür ve taktik olduğundan bahsediyor. Yani bu birbiriyle uyuşmuyor; adeta fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Şahsen bundan pek etkilenmedim."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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