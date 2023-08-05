Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"

Almanya, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher ve dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel gibi isimlerle Formula 1 dünyasında köklü bir geçmişe sahip.

Ayrıca Alman Mercedes takımı 2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz kez şampiyon olarak rekor kırdı. 2016 Pilotlar Şampiyonu ise Alman Nico Rosberg oldu.

Ancak Haas pilotu Hulkenberg şu anda gridde kalan tek Alman pilot ve 2020'den bu yana ülkede bir Grand Prix düzenlenmedi.

Genç pilotlar arasında da Formula 1 için gerçekçi bir ilerleme şansına sahip Alman yeteneklerin eksikliği göze çarpıyor. Hulkenberg, bu düşüşün neden yaşandığına dair birtakım yorumlarda bulundu.

Hulkenberg, "F1'in şu anda o kadar popüler olmadığı, patlama yapmadığı bir gerçek."

"Kesinlikle çok daha popüler olduğu zamanlar oldu, bence eskiden Almanya'da çok popülerdi."

"Bence bu birkaç şeyden kaynaklanıyor. Açıkçası Almanya, Michael [Schumacher], ardından Sebastian [Vettel], [Nico] Rosberg ve Mercedes ile her zaman şımartıldı."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Formula 1'de her zaman çok güçlü bir varlığımız oldu, ya da en azından son 30 yıldır öyleydi diyelim. Doğal olarak, bazen bu sporun daha popüler ve daha fazla talep gören bir spor olduğunu düşünüyorum. Ve sonra doğal olarak, bu bazen düşüşe geçiyor."

"Almanya'da genel olarak otomotiv endüstrisinin iklim değişikliğinden sorumlu olduğu, sürdürülebilir olmadığı algısı var. Bence bu motor sporlarına da yansıyor."

"İşte bu yüzden bence algı ve siyasetin insanlara söylediği şey, bunun kötü olduğu ve bir şekilde Formula 1'deki yarışları da olumsuz etkilediği yönünde." dedi.

Almanya Grand Prix'sinin önümüzdeki yıllarda Formula 1 takvimine geri dönebileceği ve Hockenheimring'in seriye olan ilgisinin devam ettiği konuşuluyor.

Ancak Hulkenberg bunun gerçekleşmesini beklemiyor.

Haas pilotu, "Elbette buna karşı değilim, Almanya'daki tüm yarışları seviyorum. Ama bu benim için bir fark yaratmaz, zaten gerçekleşmesini de beklemiyorum."

"Ama elbette perde arkasında değilim. Bilmiyorum, belki bazı insanlar bir şeyler olması için uğraşıyordur." dedi.