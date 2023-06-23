Hulkenberg: "Almanya'nın motor sporlarındaki durumu endişe verici"
Nico Hulkenberg, Alman motor sporlarının son yıllarda gerilediğini ve bunda sorumluluğunun bir kısmının Formula 1'e ait olduğuna inanıyor.
F1'in Almanya'daki popülaritesi, Michael Schumacher'in yedi kez şampiyon olması ve ardından Sebastian Vettel'in dört dünya şampiyonluğu kazanmasıyla büyük bir artış yaşadı. Bu süre zarfında gridde pek çok Alman sürücü yer aldı.
Ancak 2023'te Haas için yarışan Hulkenberg, griddeki tek Alman sürücü olarak ona çıkıyor ve yakın gelecekte durumun değişme olasılığı çok düşük.
Elbette Mick Schumacher de var fakat bu sezon Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yapıyor ve gelecekte gride dönüp dönmeyeceği bir muamma.
35 yaşındaki Hulkenberg, F1-insider'a verdiği demeçte, "Almanya'nın artık çaresiz görünmesi üzüntü verici."
"Maalesef yeni nesil Alman pilotlar arasında F1'e girebilecek çok az kişi var. Gençliğimde durum farklıydı."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Fakat günümüzde Alman otomotiv endüstrisi geçmişteki kadar güçlü değil ve ulusal bir gurur kaynağı olarak görülmüyor. Bu durum, motor sporlarını da olumsuz etkileyen çevre ve iklim sorunlarından kaynaklanıyor."
"Formula 1 Dünya Şampiyonası büyük bir etkinlik ve iyiye gidiş zaman alıyor. Fakat Formula 1'in daha proaktif olması gerekiyor." dedi.
2026'da Audi'nin fabrika takımı olarak Formula 1'e girmesi planlanıyor.
Bu durum, Almanya Grand Prix'sinin takvime geri dönmesi de dahil olmak üzere Formula 1'e olan ilginin artmasını sağlayabilir.
Hulkenberg, bu konudaki soruya, "Ben sadece bugünü yaşamayı tercih ediyorum, bu benim için yeterli."
"2026'da 38 yaşında olacağım. Şimdilik o kadar da geleceğe bakmıyorum." cevabını verdi.
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