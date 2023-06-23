Hulkenberg: "Almanya'nın motor sporlarındaki durumu endişe verici"

F1'in Almanya'daki popülaritesi, Michael Schumacher'in yedi kez şampiyon olması ve ardından Sebastian Vettel'in dört dünya şampiyonluğu kazanmasıyla büyük bir artış yaşadı. Bu süre zarfında gridde pek çok Alman sürücü yer aldı.

Ancak 2023'te Haas için yarışan Hulkenberg, griddeki tek Alman sürücü olarak ona çıkıyor ve yakın gelecekte durumun değişme olasılığı çok düşük.

Elbette Mick Schumacher de var fakat bu sezon Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yapıyor ve gelecekte gride dönüp dönmeyeceği bir muamma.

35 yaşındaki Hulkenberg, F1-insider'a verdiği demeçte, "Almanya'nın artık çaresiz görünmesi üzüntü verici."

"Maalesef yeni nesil Alman pilotlar arasında F1'e girebilecek çok az kişi var. Gençliğimde durum farklıydı."