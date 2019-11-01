Hulkenberg, Alfa’yı 2020 koltuğu için son şans olarak görüyor

Mevcut sürücüleriyle devam etmesi beklenen Red Bull ve Toro Rosso dışında Alfa Romeo ve Williams, 2020 sürücü kadrolarını açıklamayan takımlar durumunda yer alıyorlar. Hulkenberg geçmişte hem Alfa Romeo’da (Sauber-2013) hem de Williams (2010)’ta yarışmıştı.

Son yarışlardaki güçlü performansına rağmen Antonio Giovinazzi’nin Alfa’da devam edip etmeyeceği resmi olarak açıklanmadı.

Hulkenberg, İsviçreli takımın Giovinazzi dışındaki en büyük alternatifi durumunda yer alıyor. Çünkü Hulkenberg’in, Alfa takım patronu Frederic Vasseur ile güçlü bağlantıları var. En büyük sorun ise, Ferrari’nin bu koltukta söz hakkının bulunması.

Yine de Hulkenberg, Alfa’yı bir potansiyel olarak gördüğünü doğruladı.

Hulkenberg, “Kendimi orada görebiliyor muyum? Evet.”

“Elbette onlarla konuştum, birçok konudan bahsettik.” dedi.

Yeterli süper lisans puanına sahip olan Nicolas Latifi’nin, şu an yedek sürücüsü olduğu Williams’ta 2020’de yarış koltuğuna geçmesi bekleniyor.

Her durumda Hulkenberg, 2010’da spora girdiği takıma geri dönüş yapmak için yanlış zaman olduğunu düşünüyor.

“Onların başka birine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben onlar için doğru kişi değilim diye düşünüyorum.”

“Onların bulunduğu ve benim bulunduğum yerden dolayı, şu an bu birliktelik için zamanlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Onlara büyük saygım var ve onlarla geçmişte yarıştım, ancak bunun olacağını düşünüyorum.”

“Üst sıralardaki takımlarda yedek sürücü veya simülatör sürücüsü olmak da bir seçenek değil.”

“Belki bir süre yarışmayabilirim. Dürüst olmak gerekirse şu an bilemiyorum. Neler olacağına bağlı ve F1’de olacaklara göre başka serilere de bakabilirim.”

“Bunu daha önce de söyledim, acele etmeyeceğim ve sadece yarışmak için başka bir seriye gitmeyeceğim. Sevdiğim bir şey olmalı, beni heyecanlandıran bir mücadele olmalı. Henüz bir sonuç yok, bunun için bir cevabım yok.”

“Bitmemiş bir işim varmış gibi hissetmiyorum. İşimi yaptım, yıllar boyunca iyi performans gösterdim, çok istikrarlıydım. Başkaları bazı takımlara katılmadan veya işe alınmadıkları birçok zamanda sınırdaydım ve isteniyordum ve sürmem için para alıyordum.”

“Bu ayrıca kalite anlamında da kendi adına konuşuyor. Elbette farklı bir sicile, daha fazla puana, bir podyuma ve zaferlere sahip olmak isterdim.”

“İşlerin neden böyle gitmediğinin sebeplerini biliyorum ancak kendimle barışığım, geceleri rahat uyuyabiliyorum. Yarışlara devam etmeyi isterim, ancak böyle olmazsa da hayat devam edecek.”

“Durum elbette sinir bozucu, ancak yıllar geçtikçe bunu anlıyorsunuz. Bunun giderek kaybolduğunu söylemek istemiyorum, ancak yeterli şeylere sahip değilseniz çok zor bir hale geliyor ve önlerde mücadele etme seçenekleriniz sınırlı.”

“Daha sonraki en iyi şeye, takım arkadaşınızı yenmeye ve altınızdaki araçtan en iyisini çıkarıp iyi sonuçlar almaya bakıyorsunuz.”

“Yapabileceklerinizi yapıyorsunuz. Elbette daha fazlasını yapmak istiyorsunuz ve bunun hayalini kuruyorsunuz, ancak gerçekler farklı. Etrafınıza, alternatifin ne olduğuna bakıyorsunuz.”

“F1, hâlâ F1. Bu çok büyük anlam ifade ediyor, orası motor sporlarının zirvesi. Yani başka bir yere gitmek, alternatif bir seçenek değil. Çünkü hâlâ dünyanın en iyi sürücüleri, en iyi takımları, en iyi mühendisleri burada.”

“Her şeyi bir araya getirdiğinizde, harika bir hafta sonu geçirip sadece 6., 7., 8. olabiliyorsunuz ancak bu yine de sizi tatmin ediyor, karşılığını veriyor. Elbette farklı bir şekilde, ancak gerçek bu.”