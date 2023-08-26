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Hulkenberg: "Üçüncü virajda hata yaparsanız kurtarmak için zamanınız yok"

Nico Hulkenberg, üçüncü virajda işler ters giderse tepki vermek ya da durumu kurtarmak için fırsatları olmadığından bahsetti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Hollanda Grand Prix'si sıralama turları oldukça zorlu ve keyifli geçti. Q3'ün sonunda ilk 5'te 5 farklı takım gördük.  

Haas pilotu Hulkenberg, günün ardından sıralama koşulları hakkında şunları söyledi: "En basit tabirle zorlu bir pist."

"Pist kuru zeminde zaten zor ve bu tarz koşullarda işler daha da renkleniyor. Her turda aynı virajı farklı koşulda buluyorsunuz. Bu tıpkı hareketli bir hedefi vurmaya çalışmak gibi."

Sıralama turlarında Alman pilotun lastik ısınmasından şikayet ettiği duyuldu. Bu konuda Hulkenberg, "Sanırım bu tek turluk bir şeydi. Çünkü bilirsiniz, o zamana kadar hava oldukça belirsizdi ve lastikler bir turda aşırı ısınmaya başlamıştı." dedi.

Hulkenberg, Zandvoort pistinin üçüncü virajında çok zorlandığını açıkladı.

Haas pilotu, "İkinci virajın tepe noktasından içeri giriyorsunuz ve araç hafifliyor. Sonrasında tepe noktasında araç aerodinamik anlamda buradan hoşlanmıyor ve bir an için yol tutuşunu kaybediyorsunuz."

"Bu da aracın içinde oldukça zorlayıcı bir his veriyor ve bu virajı oldukça zorlu hale getiriyor. Bunun yanı sıra, o bölümdeki en ideal çizgi bariyerlere çok yakın. Yani işler ters giderse, tepki vermek ya da kurtarmak için neredeyse hiç zamanınız yok." dedi.

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Perez: "Yanlış strateji yüzünden geride kaldık"

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