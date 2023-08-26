Hulkenberg: "Üçüncü virajda hata yaparsanız kurtarmak için zamanınız yok"
Nico Hulkenberg, üçüncü virajda işler ters giderse tepki vermek ya da durumu kurtarmak için fırsatları olmadığından bahsetti.
Hollanda Grand Prix'si sıralama turları oldukça zorlu ve keyifli geçti. Q3'ün sonunda ilk 5'te 5 farklı takım gördük.
Haas pilotu Hulkenberg, günün ardından sıralama koşulları hakkında şunları söyledi: "En basit tabirle zorlu bir pist."
"Pist kuru zeminde zaten zor ve bu tarz koşullarda işler daha da renkleniyor. Her turda aynı virajı farklı koşulda buluyorsunuz. Bu tıpkı hareketli bir hedefi vurmaya çalışmak gibi."
Sıralama turlarında Alman pilotun lastik ısınmasından şikayet ettiği duyuldu. Bu konuda Hulkenberg, "Sanırım bu tek turluk bir şeydi. Çünkü bilirsiniz, o zamana kadar hava oldukça belirsizdi ve lastikler bir turda aşırı ısınmaya başlamıştı." dedi.
Hulkenberg, Zandvoort pistinin üçüncü virajında çok zorlandığını açıkladı.
Haas pilotu, "İkinci virajın tepe noktasından içeri giriyorsunuz ve araç hafifliyor. Sonrasında tepe noktasında araç aerodinamik anlamda buradan hoşlanmıyor ve bir an için yol tutuşunu kaybediyorsunuz."
"Bu da aracın içinde oldukça zorlayıcı bir his veriyor ve bu virajı oldukça zorlu hale getiriyor. Bunun yanı sıra, o bölümdeki en ideal çizgi bariyerlere çok yakın. Yani işler ters giderse, tepki vermek ya da kurtarmak için neredeyse hiç zamanınız yok." dedi.
Son Haberler
Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık" Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık" Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim" Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar