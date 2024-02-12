Hulkenberg: "2024'ten maksimum verim almak istiyorum"
Nico Hulkenberg, 2025'teki geleceğiyle ilgili bir yanlış anlaşılmadan günler sonra, 2024 sezonunda F1 geleceği için kendisini göstermeyi hedeflediğini söyledi.
Hafta içinde Hulkenberg'in Haas'taki geleceği, bir gazetecinin X'te Alman pilotun 2025 yılı için Amerikan takımıyla yeni bir anlaşma imzaladığını belirtmesiyle doğrulanmış gibi görünüyordu.
Bu 'itiraf' Tottenham Hotspur Stadyumundaki yeni F1 sürüş mekanının lansmanında yapıldığı dile getirildi.
Ancak haberi yapan gazeteci Hulkenberg'in sözleşme durumuyla ilgili yanılmış olacak ki Alman pilot haberi veren bir hesabı retweet ederek, "Her şeye inanmayın. Birisi şakayı biraz fazla ciddiye almış." dedi ve gülen bir yüz ifadesiyle göz kırptı.
Bunun ardından Haas sözcüsü de Hulkenberg'in şaka yaptığını ve ifadenin yanlış yorumlandığını açıkladı.
Gazeteci de bir özür tweet'i yayınlayarak konuşmayı yanlış anladıklarını açıkladı.
Sky Almanya'ya verdiği röportajda Hulkenberg bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, zaman içinde gerçekleşecek."
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Şimdiden çok şey oldu ama elbette önümüzdeki birkaç ay içinde çok daha fazlası olacak."
"Her şey biraz da ilk beş ya da altı yarışta kendinizi ne kadar iyi gösterebileceğime bağlı. Mevcut paketin ne kadar iyi olduğuna ve onunla neleri başarabileceğimle alakalı."
"2024'ten maksimum verimi almak ve kendimi olabildiğince göstermek istiyorum. İşte o zaman diğer her şey yerine oturacaktır."
"Şu anda kariyerimin 13. yılındayım. Üst düzey bir takımda ve üst düzey bir araçta olmadığımı biliyorum ama yine de elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."
"Haas'ı ileriye taşımak için çabalamak, kendim için elimden gelenin en iyisini yapmak ve kendimi başka takımlar için - ya da belki burada bir gelecek için - öne çıkarmak istiyorum. Bunların hepsi mümkün."
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