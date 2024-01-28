Hulkenberg: "2023'te çok iyi turlar attık fakat bunlar dışarıdan görülmedi"

Birkaç yıllık aradan sonra Haas ile pistlere dönen Nico Hulkenberg, 2023 yılında Haas'ın topladığı 12 puandan dokuzunu alan isimdi ve özellikle sıralama turlarında iyi işlere imza attı.

Yine de Haas, yarış temposu olarak pek de iyi bir seviyede değildi ve bundan ötürü Hulkenberg'in güçlü turları pazar günü pek de meyvesini vermedi.

Montreal sıralama turlarında ikinci olan Hulkenberg, yıl boyunca aslında birden fazla kez iyi sürüşler çıkardığını ancak bunların dışarıdan görülmediğini dile getirdi.

Hulkenberg,"Sezon sonuna doğru gerçekten güçlü turlar attık ama sadece sadece 12. ve 13. sıraları alabildik. Bu yüzden manşetlere çıkmadılar."

"Elimizdeki potansiyelden en iyi şekilde yararlandığımı biliyorum ve benim için hem bunu bilmek hem de hissetmek çok önemli."

"Hâlâ dünyanın en iyi işlerinden birine sahibim, Pazar günleri harika geçmese bile, bundan çok keyif alıyorum, muhtemelen her zamankinden daha heyecanlıyım. Yeni sezonu da sabırsızlıkla bekliyorum."

"İşi seviyorum ve rekabeti seviyorum. Hâlâ daha fazlasını yapmak istiyorum." dedi.

Haas, yeni sezonda Hulkenberg ve Kevin Magnussen kadrosuyla yarışmaya devam edecek. Fakat takımın başında Günther Steiner değil Ayao Komatsu olacak.