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Formula 1 Haberler

Hulkenberg, 2023 Haas koltuğu için ana adaylardan birisi halinde geldi!

Nico Hulkenberg, 2023 Haas Formula 1 koltuğu için ciddi adaylardan birisi haline geldi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hulkenberg, 2023 Haas koltuğu için ana adaylardan birisi halinde geldi!
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Schumacher'in takımda kalıp kalmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Alman pilot, takımla görüşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Monza'da ilk antrenman seansına katılan Antonio Giovinazzi  de bir süredir Amerikalı takımın sürücü listesinde.

İkisinin de ortak noktası Haas'ın motor partneri Ferrari bünyesinde yer alıyor olmaları. Fakat Steiner, İtalyan markanın, sürücü seçiminde söz sahibi olmadığını, sadece öneride bulunabildiğini söylüyor.

Koltuk için adı geçen son isim Nico Hulkenberg. Aston Martin'in yedek pilotu olan Alman pilot, Alpine'in de sürücü adayları arasında.

Daha önce Enstone merkezli takım için yarışan Hulkenberg, takım patronu Otmar Szafnauer'i de çok iyi tanıyor. Ancak kaynaklar, F2 yıldızı Jack Doohan'ın Alpine koltuğu için ana aday olduğunu öne sürüyorlar.

Steiner Hulkenberg'in Haas koltuğu için adaylardan biri olduğunu doğruladı fakat pek çok isimle görüştüklerini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Steiner, "Süper lisansı olan herkes listede."

"Bence o da diğerleri gibi bir aday çünkü süper lisansı var, F1'de yarıştı, deneyimi var."

"Sadece en iyi kararın ne olduğuna bakmamız gerekiyor." dedi.

Listedeki bir başka isim olan Giovinazzi ise geçen hafta Haas ile cuma antrenmanlarına katıldı.

Steiner, cuma antrenmanlarında piste çıkan Giovinazzi'yi yalanlamasa da, testin amacının farklı olduğunu söyledi.

Steiner Giovinazzi için "İnsanlar fazla derin düşünüyor. Oysa Ferrari, yedek sürücüsünün test yapmasını istedi hepsi bu. Yani sonuç çıkarılacak bir test değildi."

"Geldiğinde çok iyi bir iş çıkardı çünkü bu nesil araçları hiç sürmemişti. Direksiyona geçer geçmez çok iyiydi." dedi.

Giovinazzi de 2023'te gride geri dönmek istediğini açıkça belirtti.

İtalyan pilot, "Ne olacağını bilmiyorum ama gelecek yıl kesinlikle burada olmak istiyorum. Bu bir sır değil fakat elimde de değil."

"Şimdilik bu iki antrenman seansında harika bir iş çıkarmaya odaklanıyorum. Biri bitti, şimdi bir tane daha var." dedi.

Haas'ın yedek pilotu Pietro Fittipaldi de 2023 koltuğu için  aday olmaya devam ediyor ve bazı kaynaklar sponsor desteği dahi getirebileceğini öne sürüyorlar.

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